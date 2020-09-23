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ЕС требует быстро решить ситуацию вокруг НАБУ

ЕС требует быстро решить ситуацию вокруг НАБУ
Евросоюз обеспокоен событиями вокруг антикоррупционных органов в Украине. В Брюсселе делают акцент на правовой, конституционной ясности вокруг НАБУ, "которая должна быть восстановлена очень быстро".

Об этом рассказал посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

"Мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры. В ЕС часто цитируют слова Жана Монне, одного из отцов-основателей ЕС: "Ничего невозможно без людей, ничто не прочно без институций". Антикоррупционные институции были созданы за время после Революции достоинства. Это делалось не для показухи. Нужно верить в них, и, конечно, быть терпеливыми. Построение институций не происходит за день", - сказал он.
Маасикас подчеркнул, что ЕС не комментирует решения Конституционного суда относительно НАБУ.

"Но мы хотим сделать акцент на правовой, конституционной ясности вокруг НАБУ, которая должна быть восстановлена очень быстро. Это должно быть приоритетом для власти", - сказал он.

Посол ЕС отметил, что в общем и целом антикоррупционные институции в Украине работают.

"Мы уже видели первые приговоры от антикоррупционного суда. И крайне необходимо видеть поддержку от властей этим институциям", - сказал он.

В то же время Маасикас подчеркнул, что есть члены парламента, которые, "как представляется, просто ненавидят всю эту антикоррупционную архитектуру".

"Индикатор - насколько быстро и решительно будет решена юридическая ситуация вокруг НАБУ. Это показатель того, насколько власти серьезно и искренне это все воспринимают", - сказал он.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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