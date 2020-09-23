Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Евгений Миронов впервые вышел в свет с подросшим сыном Петей

Евгений Миронов впервые вышел в свет с подросшим сыном Петей

На днях в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера очередной части детского анимационного фильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна", одну из ролей в котором озвучил 53-летний Евгений Миронов. На мероприятии актер появился вместе с тремя детьми — двумя племянниками и шестилетним сыном Петей, который впервые вышел в свет со своим звездным отцом.

Евгений Миронов с племянниками и сыном Петей (на фото — посередине)

Перед началом киносеанса Евгений Миронов со сцены поблагодарил всех создателей фильма, а также упомянул в своей речи сына Петю, который помогал ему работать над дубляжом "Белки и Стрелки":

В зале сидит мой сын Петя. Когда я озвучивал своего персонажа, я его взял на одну из смен. Я не мог найти некоторые слова, которые мой герой кричит одному великану. Мы не могли придумать их. Но их придумал Петя. Это фраза простая, но она очень точно туда влезла, и звучит она так: "Монстр — малявка!". Так что дети — соавторы нашего мультфильма,

— рассказал Миронов.

Евгений Миронов с сыном Петей

Напомним, что первые слухи о сыне Евгения Миронова появились еще в начале прошлого года. Тогда в прессе начались разговоры, что актер несколько лет воспитывает мальчика, который появился на свет благодаря суррогатной матери. Первое время Евгений отказывался от каких-либо комментариев по поводу своего наследника, а относительно недавно начал изредка публиковать редкие фото и видео с мальчиком в своем инстаграме.

При этом личная жизнь Миронова всегда была окутана тайной. Сам Евгений никогда не делился этой информацией с журналистами, однако в СМИ периодически появлялись слухи о его романтических отношениях с актрисами Вероникой Садковской и Анастасией Заворотнюк, а также балериной Ульяной Лопаткиной, — ни один из этих романов так и не получил официального подтверждения. По слухам, Миронов также несколько лет жил в гражданском браке с девушкой по имени Марианна, при этом в официальном браке актер никогда не состоял.

Евгений Миронов
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

BTS делятся первыми деталями клипа для октябрьского камбэка
BTS делятся первыми деталями клипа для октябрьского камбэка
Евгений Миронов впервые вышел в свет с подросшим сыном Петей
Евгений Миронов впервые вышел в свет с подросшим сыном Петей
Финансовый гороскоп на октябрь 2020 года
Финансовый гороскоп на октябрь 2020 года
Китайский фильм "Восемь сотен" стал лидером мирового проката в 2020 году
Китайский фильм "Восемь сотен" стал лидером мирового проката в 2020
Турция потребует дешевый газ
Турция потребует дешевый газ
Создатель DOOM, Wolfenstein и Quake заявил о желании вернуться к работе над своими хитами
Создатель DOOM, Wolfenstein и Quake заявил о желании вернуться к
Лядова и Вдовиченков впервые рассказали о начале романа: "С первого дня не хотелось расставаться"
Лядова и Вдовиченков впервые рассказали о начале романа: "С первого
Роспуск и формирование правительства России будет проходить по-новому
Роспуск и формирование правительства России будет проходить по-новому
Лучшие талисманы на октябрь 2020 года
Лучшие талисманы на октябрь 2020 года
В работе лагерей «Страна Героев» приняли участие около 5 тысяч детей
В работе лагерей «Страна Героев» приняли участие около 5 тысяч детей
На Камчатке стартовал III региональный чемпионат «Абилимпикс»
На Камчатке стартовал III региональный чемпионат «Абилимпикс»
Продолжается регистрация школьников на Курчатовский турнир
Продолжается регистрация школьников на Курчатовский турнир

Топ на сегодня

Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом
Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Орлёнок»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с возлюбленным
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с
Продюсер рассказал о последних часах жизни ведущего "Русского лото"
Продюсер рассказал о последних часах жизни ведущего "Русского лото"
Венесуэла назвала агрессией санкции США против Мадуро из-за Ирана
Венесуэла назвала агрессией санкции США против Мадуро из-за Ирана

Еще по теме

Актер Евгений Миронов скрывает рожденного суррогатной матерью сына
В Сеть попал новый снимок Стаса Пьехи с его маленьким сыном
Копия мамы: Ингеборга Дапкунайте показала своего сына Алекса
Евгений Миронов получил сотрясение мозга в театре