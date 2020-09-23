Евгений Миронов впервые вышел в свет с подросшим сыном Петей

Вадим Карасев

На днях в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера очередной части детского анимационного фильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна", одну из ролей в котором озвучил 53-летний Евгений Миронов. На мероприятии актер появился вместе с тремя детьми — двумя племянниками и шестилетним сыном Петей, который впервые вышел в свет со своим звездным отцом.

Евгений Миронов с племянниками и сыном Петей (на фото — посередине)

Перед началом киносеанса Евгений Миронов со сцены поблагодарил всех создателей фильма, а также упомянул в своей речи сына Петю, который помогал ему работать над дубляжом "Белки и Стрелки":

В зале сидит мой сын Петя. Когда я озвучивал своего персонажа, я его взял на одну из смен. Я не мог найти некоторые слова, которые мой герой кричит одному великану. Мы не могли придумать их. Но их придумал Петя. Это фраза простая, но она очень точно туда влезла, и звучит она так: "Монстр — малявка!". Так что дети — соавторы нашего мультфильма,

— рассказал Миронов.

Евгений Миронов с сыном Петей

Напомним, что первые слухи о сыне Евгения Миронова появились еще в начале прошлого года. Тогда в прессе начались разговоры, что актер несколько лет воспитывает мальчика, который появился на свет благодаря суррогатной матери. Первое время Евгений отказывался от каких-либо комментариев по поводу своего наследника, а относительно недавно начал изредка публиковать редкие фото и видео с мальчиком в своем инстаграме.

При этом личная жизнь Миронова всегда была окутана тайной. Сам Евгений никогда не делился этой информацией с журналистами, однако в СМИ периодически появлялись слухи о его романтических отношениях с актрисами Вероникой Садковской и Анастасией Заворотнюк, а также балериной Ульяной Лопаткиной, — ни один из этих романов так и не получил официального подтверждения. По слухам, Миронов также несколько лет жил в гражданском браке с девушкой по имени Марианна, при этом в официальном браке актер никогда не состоял.

Евгений Миронов