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Фадеев: президентские законопроекты – итог общенародного голосования

Фадеев: президентские законопроекты – итог общенародного голосования
Внесенные президентом в Государственную думу законопроекты – прямое следствие общенародного голосования по поправкам в Конституцию, отметил Валерий Фадеев, советник Президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Те идеи, которые были заложены в поправках в Конституцию, за которые проголосовало абсолютное большинство избирателей страны, теперь реализуются в виде представленных президентских законопроектов", – сказал он.

Фадеев выразил уверенность, что законы будут приняты, так как являются следствием общенародного голосования.


"Конечно, ни Государственная дума, ни Совет Федерации не могут пойти против общенародного голосования. Другое дело, что законодатели могут оттачивать какие-то формулировки, спорить по каким-то деталям, но законы, безусловно, будут приняты", – подчеркнул советник президента.

Среди законопроектов – проект федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации".


"Государственная дума будет утверждать не только премьер-министра, а всех членов кабмина. Потенциальные кандидаты в министры будут докладывать свой план работы. И это повышает влиятельность Государственной думы, с одной стороны, а с другой стороны, ответственность. Потому что теперь Госдума будет разделять ответственность за ту политику, которую проводит исполнительная власть, правительство", – подчеркнул Валерий Фадеев.

# Политика
По материалам: ria.ru

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