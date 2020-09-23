Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным

Алексей Вольцев

Франция получила запрос от России по ситуации с Алексеем Навальным, он сейчас рассматривается, заявил представитель французского МИД.

"Мы получили запрос от России. Он находится на рассмотрении", - заявил журналистам представитель ведомства.

Вместе с тем представитель МИД подчеркнул, что приоритетной задачей остается то, чтобы Россия пролила свет на обстоятельства инцидента с блогером Навальным, который произошел на российской территории.

Германия, Швеция и Франция до сих пор не ответили на запрос об оказании правовой помощи по ситуации с Навальным.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.