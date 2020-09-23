FT: Ангела Меркель придерживается «Северного потока — 2»

Анастасия Иванова

Берлин полон спекуляциями о том, что Ангела Меркель может совершить крупнейший в своей карьере разворот и отказаться от поддержки «Северного потока — 2». Разговоры стали появляться после истории с Навальным. Однако лично Ангела Меркель не давала повода для таких выводов и ее ранее заявленную позицию по завершению проекта до сих пор поддерживает подавляющее большинство политического истеблишмента Германии, пишет глава берлинского бюро британской The Financial Times Гай Чазан.

«На прошлой неделе оппозиционные „Зеленые“ призвали Бундестаг остановить проект. Лидер партии Анналена Бэрбок заявила, что „Северный поток — 2“ разъединяет Европу. Однако „Зеленые“ оказались почти в полной изоляции. Их политические соперники объединились, чтобы воспрепятствовать. Это был один из немногих случаев, когда ХДС/ХСС Ангелы Меркель, социал-демократы, крайне левая Die Linke и крайне правая „Альтернатива для Германии“ смогли договориться», — пишет Гай Чазан.

Глава берлинского бюро британской The Financial Times вспомнил, как премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швейзиг указала на то, что природный газ станет транзитным топливом при переходе на «зеленую» энергию, а член парламента от ХДС Йенс Кеппен задал риторический вопрос, должны ли они оставлять гнить в Балтийском море «Северный поток — 2», если проект стоимостью 10 млрд евро готов на 97%. Тем временем Дитмар Бартш из Die Linke задал «Зеленым» вопрос, почему они не требуют остановить импорт саудовской нефти в ответ на убийство Кашогги.

Отказ от проекта принесет убытки европейским инвесторам. «Газпром» строит газопровод, но 4,5 млрд евро он получил в качестве кредита от пяти европейских компаний, пишет The Financial Times. Возможно, Берлину придется еще и платить компенсацию в случае отказа от «Северного потока — 2». Кроме того, в Германии нет госмонополиста и все энергоснабжение завязано на частных компаниях. «А этим компаниям нужны надежные регуляторные рамки, которые не нарушаются, и Берлин знает об этом», — сказал британскому изданию аналитик Немецкого института по вопросам безопасности и международных дел Кирстен Вестфаль.