Гвинет Пэлтроу призналась, что ее отношения с экс-мужем Крисом Мартином стали лучше после развода

Вадим Карасев

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу и солист группы Coldplay Крис Мартин расстались шесть лет назад, однако сохранили хорошие отношения и вместе воспитывают своих детей: 16-летнюю Эппл и 14-летнего Мозеса. Как рассказала 47-летняя звезда в интервью своей коллеге Дрю Бэрримор в ее YouTube-шоу The Drew Barrymore Show, сейчас ее отношения с экс-супругом гораздо лучше, нежели были в браке.





Крис Мартин и Гвинет Пэлтроу

Звезда сказала, что они с Мартином достигли гармонии в совместном воспитании детей, хотя порой у них и возникают трудности. Когда Бэрримор спросила Пэлтроу, как им с Мартином удается поддерживать дружеские отношения, Гвинет ответила:

Это словно ты развелась, но все равно осталась в семье. И так будет всегда. Иногда все не так хорошо, как кажется. У нас тоже бывают хорошие и плохие дни, но я думаю, что это ведет в итоге к одной и той же цели — сплоченности, любви и тому, что лучше для наших детей,

— сказала актриса.





Крис Мартин и Гвинет Пэлтроу с детьми

Она также добавила, что ей очень повезло с врачом, который объяснил им с Крисом, как нужно вместе успешно воспитывать детей.

Я действительно хотела, чтобы дети не получили травму. Мы с Крисом решили поставить их на первое место, и это сложнее, чем кажется, потому что иногда ты действительно не хочешь быть с человеком, с которым разводишься. Но если вы решили устроить семейный ужин, то вы это сделаете. Ты делаешь глубокий вдох, смотришь человеку в глаза и вспоминаешь ваш договор, улыбаешься, обнимаешься и возвращаешься к этим новым отношениям, которые ты пытаешься поддерживать,

— объяснила она.





Крис Мартин с дочерью Эппл

В прошлом месяце Пэлтроу написала эссе для журнала Vogue, в котором призналась, что они с Крисом никогда по-настоящему не были парой, а вместе были только из-за любви к детям. Сейчас актриса счастлива в браке с продюсером Брэдом Фэлчаком, а музыкант — в отношениях с актрисой Дакотой Джонсон. Гвинет и Крис дружат семьями и даже ездят вместе в отпуск большой компанией.