«И снова третье ноября»: ФБР напомнило о «руке Москвы» перед выборами в США

Алексей Вольцев

Федеральное бюро расследований (ФБР) и главное американское агентство в сфере кибербезопасности предупредили, что «провокаторы» могут воспользоваться медленным подсчётом голосов на президентских выборах 3 ноября «для распространения дезинформации, нацеленной на дискредитацию результатов».

«Иностранные субъекты и киберпреступники могут создавать новые сайты, менять существующие сайты, а также создавать или делиться соответствующим контентом в социальных сетях для распространения ложной информации», — говорится в совместном заявлении ФБР и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA), передаёт сегодня, 23 сентября, «Голос Америки».

Два указанных ведомства предупредили, что в связи с ожидаемым массовым голосованием по почте из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 местным избирательным органам «может потребоваться несколько дней для полного подсчета бюллетеней и объявления результатов».

«Отрицательные субъекты» могут воспользоваться этой задержкой для распространения информации о якобы имевшем место противодействии избирателям, мошенничестве с избирателями, дефектной или взломанной избирательной инфраструктуре «с целью убедить общественность в нелегитимности выборов», заявили ФБР и CISA. При этом ведомства не уточнили, кого они имеют в виду под «отрицательными субъектами».

За них это попыталась сделать американская новостная служба. Как отмечает «Голос Америки», во вторник, 22 сентября, газеты The Washington Post и The New York Times сообщили, что, согласно конфиденциальному отчёту ЦРУ, «президент России Владимир Путин и его главные помощники, скорее всего, направляют кампанию по дезинформации, которая, в частности, нацелена на снижение шансов оппонента Дональда Трампа, кандидата в президенты от демократов Джо Байдена».

Так или иначе, но ЦРУ отказалось комментировать эти сообщения в СМИ.

Напомним, «вмешательство» в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминировали России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший директор ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор Мюллер признал, что расследование не выявило сговора между выигравшим выборы Трампом и Россией. Однако он утверждал при этом, что Москва «пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании». Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России. Москва также много раз отвергала измышления о её попытках повлиять на ход президентских выборов 2016 года в США.