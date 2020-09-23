"Игра престолов" возглавила рейтинг шоу с худшими концовками

Анастасия Иванова

. Обозреватель The Independent составил рейтинг из двадцати сериалов с самыми худшими концовками. На первом месте с оказалась "Игра престолов".

По словам автора Луи Чилтона, "развязка" оказывает огромное влияние на репутацию сериала. Слишком "рискованный" или слишком "безопасный" финал может сильно испортить впечатление от шоу.

Так, по мнению обозревателя, у "Игры престолов" были проблемы со стилем и повествованием на протяжении всего восьмого сезона, а кульминацией стала "немыслимая" концовка, встреченная многими зрителями с недоумением. У фанатов осталось ощущение, что создатели просто-напросто "предали" их любимых героев.

На втором месте ситком "Сайнфелд", который долгое время считался "шоу ни о чем". В финале авторы неожиданно решили втянуть практически всех персонажей в "надуманное даже по меркам этого сериала" судебное дело. Миллионы зрителей назвали концовку "катастрофической".

Третью строчку рейтинга занял проект "Декстер" о жизни серийного убийцы. Зрители ждали, что он в конце предстанет перед судом и признает свою вину, и никак не думали, что главный герой уедет в Орегон и проведет остаток своих дней, работая дровосеком.

Также в список вошли "Секретные материалы", "Отчаянные домохозяйки", "Шерлок" и "Сплетница". На последнем, 20-м, месте — "Во все тяжкие".