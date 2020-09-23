"Игра престолов" возглавила рейтинг шоу с худшими концовками
По словам автора Луи Чилтона, "развязка" оказывает огромное влияние на репутацию сериала. Слишком "рискованный" или слишком "безопасный" финал может сильно испортить впечатление от шоу.
Так, по мнению обозревателя, у "Игры престолов" были проблемы со стилем и повествованием на протяжении всего восьмого сезона, а кульминацией стала "немыслимая" концовка, встреченная многими зрителями с недоумением. У фанатов осталось ощущение, что создатели просто-напросто "предали" их любимых героев.
На втором месте ситком "Сайнфелд", который долгое время считался "шоу ни о чем". В финале авторы неожиданно решили втянуть практически всех персонажей в "надуманное даже по меркам этого сериала" судебное дело. Миллионы зрителей назвали концовку "катастрофической".
Третью строчку рейтинга занял проект "Декстер" о жизни серийного убийцы. Зрители ждали, что он в конце предстанет перед судом и признает свою вину, и никак не думали, что главный герой уедет в Орегон и проведет остаток своих дней, работая дровосеком.
Также в список вошли "Секретные материалы", "Отчаянные домохозяйки", "Шерлок" и "Сплетница". На последнем, 20-м, месте — "Во все тяжкие".