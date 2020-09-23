Инвестиции в криптовалюты

Роман Иванов

Россияне инвестируют свои активы в счет пенсионных платежей. Согласно данным различных опросов, не менее 80% опрошенных не готовы оставлять постоянное место работы до наступления пенсионного возраста и даже после, поскольку останутся без средств к существованию.

Самые популярные варианты накоплений сегодня – счет в банке (депозит), покупка акций или хранение сбережений дома. Но все активнее стали осваиваться инвестиции в криптовалюты. Криптовалюта курс на сегодня график можно посмотреть на любом сайте, монеты доступны для свободной покупки и продажи, если подойти к делу с умом, на них можно зарабатывать.

Инвестирование в крипту и его особенности

Аналитики РФ говорят, что покупка, продажа криптовалюты – неплохой способ создать накопления к пенсии. Хотя другие варианты более привычные и многократно опробованные, никто не мешает делать ставку именно на цифровые монеты. Сложность тут для инвестора одна – ему еще нужно будет со всем разобраться.

У актива ограничена эмиссия, это защищает его от инфляционных процессов. Простыми словами – в будущем цена биткоинов и другой криптовалюты будет только расти, что защитит ее от инфляции. Инвестирование в цифровые монеты – идеальный инструмент формирования пенсионных накоплений.

Биткоин или золото?

И золото, и криптовалюта – перспективные инструменты долгосрочного инвестирования. У них есть все шансы для активного роста в ближайшем будущем по причине внедрения новой политики центробанка. Ставки по вкладам снижаются, есть все причины полагать, что это делается для обесценивания денежных знаков. Инвесторы должны понимать, что сам биткоин волатильная валюта, его цены может существенно изменяться. Кратковременные просадки стоит просто спокойно воспринимать, сохраняя холд.

Также инвесторам эксперты дают рекомендации не зацикливаться на одной валюте, а выбирать сразу несколько вариантов. Сегмент в будущем планирует развиваться в любом случае, но какая валюта выстрелит сильнее другой, пока что неизвестно. Не стоит игнорировать варианты вроде слитков золота, можно обезопасить свои вложения, если использовать сразу несколько популярных направлений.

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