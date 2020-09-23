Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инвестиции в криптовалюты

Россияне инвестируют свои активы в счет пенсионных платежей. Согласно данным различных опросов, не менее 80% опрошенных не готовы оставлять постоянное место работы до наступления пенсионного возраста и даже после, поскольку останутся без средств к существованию.

Самые популярные варианты накоплений сегодня – счет в банке (депозит), покупка акций или хранение сбережений дома. Но все активнее стали осваиваться инвестиции в криптовалюты. Криптовалюта курс на сегодня график можно посмотреть на любом сайте, монеты доступны для свободной покупки и продажи, если подойти к делу с умом, на них можно зарабатывать.

Инвестирование в крипту и его особенности

Аналитики РФ говорят, что покупка, продажа криптовалюты – неплохой способ создать накопления к пенсии. Хотя другие варианты более привычные и многократно опробованные, никто не мешает делать ставку именно на цифровые монеты. Сложность тут для инвестора одна – ему еще нужно будет со всем разобраться.

У актива ограничена эмиссия, это защищает его от инфляционных процессов. Простыми словами – в будущем цена биткоинов и другой криптовалюты будет только расти, что защитит ее от инфляции. Инвестирование в цифровые монеты – идеальный инструмент формирования пенсионных накоплений.

Биткоин или золото?

И золото, и криптовалюта – перспективные инструменты долгосрочного инвестирования. У них есть все шансы для активного роста в ближайшем будущем по причине внедрения новой политики центробанка. Ставки по вкладам снижаются, есть все причины полагать, что это делается для обесценивания денежных знаков. Инвесторы должны понимать, что сам биткоин волатильная валюта, его цены может существенно изменяться. Кратковременные просадки стоит просто спокойно воспринимать, сохраняя холд.

Также инвесторам эксперты дают рекомендации не зацикливаться на одной валюте, а выбирать сразу несколько вариантов. Сегмент в будущем планирует развиваться в любом случае, но какая валюта выстрелит сильнее другой, пока что неизвестно. Не стоит игнорировать варианты вроде слитков золота, можно обезопасить свои вложения, если использовать сразу несколько популярных направлений.

Нужно купить-продать монеты?

Выберите обменник – такие сервисы заключают сделки за пару минут. Чтобы всегда быть в курсе колебаний, можете скачать виджет курса криптовалют на смартфон (это бесплатно). Приложение позволит проводить обмены на самых выгодных условиях.

# Бизнес

Последние новости

На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
Глава Дагестана обещал 1 млн рублей за информацию о сбежавших заключенных
Глава Дагестана обещал 1 млн рублей за информацию о сбежавших
На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
Инвестиции в криптовалюты
Инвестиции в криптовалюты
Сенат США уличил сына Байдена в коррупции на Украине и нашел связь с Еленой Батуриной
Сенат США уличил сына Байдена в коррупции на Украине и нашел связь с
Сделкой по покупке «Яндексом» TCS Group займётся ФАС
Сделкой по покупке «Яндексом» TCS Group займётся ФАС
Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский
Гороскоп Павла Глобы на октябрь 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на октябрь 2020 года
Украина нашла новый повод для санкций против России
Украина нашла новый повод для санкций против России
Путин по видеосвязи пообщается с избранными губернаторами
Путин по видеосвязи пообщается с избранными губернаторами
В Новгородской области создадут 19 новых «Точек роста»
В Новгородской области создадут 19 новых «Точек роста»

Топ на сегодня

Какая рыба самая полезная
Какая рыба самая полезная
Иркутское землетрясение ощутили в почти 400 поселениях двух регионов
Иркутское землетрясение ощутили в почти 400 поселениях двух регионов
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России
Солнце и много смеха: Кейт Миддлтон встретилась с волонтерами в Баттерси-парке
Солнце и много смеха: Кейт Миддлтон встретилась с волонтерами в
Названа самая полезная рыба
Названа самая полезная рыба

Еще по теме

Курс криптовалют в реальном времени на сегодня 16 01 2018: график курса, к рублю, к доллару, прогноз
Падение продолжается: биткоин рухнул ниже $10 тысяч
О чем должен знать начинающий криптоинвестор
Биткоин просел после «рождения» новой криптовалюты