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Иркутское землетрясение ощутили в почти 400 поселениях двух регионов

Иркутское землетрясение ощутили в почти 400 поселениях двух регионов

Землетрясение магнитудой 5,9, которое произошло в ночь на вторник в Иркутской области, ощущалось в 367 населённых пунктах этого региона, и в 25 поселениях Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что в указанных населенных пунктах толчки ощущались силой от двух до шести баллов. При этом сильнее всех остальных потрясло Иркутс — на пять-шесть баллов. Спустя 15 минут после первого землетрясения произошел афтершок.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 находился на глубине десяти километров западнее населенного пункта Култук Слюдянского района.

В 12 территориях Иркутской области, где ощущались толчки, по распоряжению губернатора Игоря Кобзева созданы рабочие группы, которые обследуют жилой фонд и объекты жизнеобеспечения.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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