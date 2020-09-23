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Искусственные осадки не спасут Крым от обезвоживания: ученые назвали причину

Искусственные осадки не спасут Крым от обезвоживания: ученые назвали причину

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Искусственный вызов осадков в Крыму, к которому решили прибегнуть оккупанты для преодоления критического водного дефицита, не решит проблему полуострова. Такое мнение выразила заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета Татьяна Бобра.

«Как правило, такой метод используют тогда, когда нужно получить осадки в определенный сезон и промежуток времени… Он, вероятно, может применяться, но как дополнительный и в комплексе с другими методами и подходами в решении водной проблемы региона», — заявила гидроэколог, которую цитирует ресурс Крым.Реалии.

Она отметила, что ранее Россия использовала такой метод при тушении лесных пожаров, однако технология должна регулируются целым рядом ГОСТов по активному воздействию на гидрометеорологические процессы.

В свою очередь эксперт по вопросам изменения климата Национального экологического центра Украины Георгий Веремийчик допустил, что применение химического вещества, которое используется при вызове искусственных осадков, может быть небезопасно.

Напомним, 19 сентября оккупанты перевели Алушту на более жесткую экономию воды. Т.н. «администрация» города объявила, что в домах Алушты, Партенита и Малого Маяка давление в трубах будет снижено, а это значит, что с 23.00 до 05.00 вода будет идти тонкой струей и есть риск, что до верхних этажей она так и не доберется. При этом жителей призывают не набирать на ночь ванны и прочие емкости, чтобы не увеличивать расход воды.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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