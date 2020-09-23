«Я заслуживаю смерти!» — убийца Джона Леннона попросил прощение у его вдовы Йоко Оно

Влада Некрасова

Преступник, отбывающий наказание с 1980 года за убийство одного из самых знаменитых музыкантов мира Джона Леннона (John Lennon), основателя группы The Beatles, решил обратиться к вдове умершего, 87-летней Йоко Оно (Yoko Ono).

На своем самом последнем в жизни концерте Джон Леннон исполнил только одну песню со словами "это песня моего жениха Пола" и спел 'I saw her standing there' написанную Полом Маккартни pic.twitter.com/f5mt5hyeXs — сдохни или умри🌿 (@persikiislivi) September 19, 2020

Заключенный 65-летний Марк Чепмен (Mark Chapman) в эмоциях попросил прощение у жены Леннона во время судебного заседания, которое состоялась по случаю пересмотра его дела. Изначально убийце не совсем точно вынесли приговор: от 20 лет до пожизненного заключения. В августе он в 11-й раз умолял судью выпустить его по условно-досрочному, но мужчине было отказано в просьбе.

9. Джон Леннон - где мой стакан? - я выкинул - но я же попросила подержать - твои проблемы pic.twitter.com/0alVeSztJ5 — Degr⎊it (@deviantdet) September 18, 2020

«У меня нет оправдания. Я убил Джона, потому что он был слишком известен. Это раздражало»,

Мик Джаггер и Джон Леннон в кульных прикидах 1967 г. pic.twitter.com/IPXRhmo5l7 — СвободаПравдаРокнрол (@RockZaSvobodu) September 17, 2020

— сообщил о своих мотивах мотивах Чепмен.

Несмотря на то, что преступник попросил прощение у некогда убитой горем вдовы, публика посчитала его слова «неприкрытой лестью», а Йоко также осталась непреклонной в своем решении и попросила судью официально «дать Марку пожизненное».

так влт как на самом деле умер джон леннон pic.twitter.com/AK2A8aNuXt — Degr⎊it (@deviantdet) September 14, 2020

«Я хочу добавить, что это был чрезвычайно эгоистичный поступок с моей стороны. Мне очень жаль, что я причинил боль Оно. Я, несомненно, заслуживаю смертной казни, но и второго шанса тоже»,

мне просто нужен Джон Леннон как кроули из благих знамений pic.twitter.com/TuKRsitWnI — максим к вашим услугам ☮︎♡~ (@becuten_) September 20, 2020

— заявил убийца в надежде.Подпишись на нас в Яндекс Новости