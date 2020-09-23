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«Я заслуживаю смерти!» — убийца Джона Леннона попросил прощение у его вдовы Йоко Оно

«Я заслуживаю смерти!» — убийца Джона Леннона попросил прощение у его вдовы Йоко Оно

Преступник, отбывающий наказание с 1980 года за убийство одного из самых знаменитых музыкантов мира Джона Леннона (John Lennon), основателя группы The Beatles, решил обратиться к вдове умершего, 87-летней Йоко Оно (Yoko Ono).


Заключенный 65-летний Марк Чепмен (Mark Chapman) в эмоциях попросил прощение у жены Леннона во время судебного заседания, которое состоялась по случаю пересмотра его дела. Изначально убийце не совсем точно вынесли приговор: от 20 лет до пожизненного заключения. В августе он в 11-й раз умолял судью выпустить его по условно-досрочному, но мужчине было отказано в просьбе.

«У меня нет оправдания. Я убил Джона, потому что он был слишком известен. Это раздражало»,

— сообщил о своих мотивах мотивах Чепмен.

Несмотря на то, что преступник попросил прощение у некогда убитой горем вдовы, публика посчитала его слова «неприкрытой лестью», а Йоко также осталась непреклонной в своем решении и попросила судью официально «дать Марку пожизненное».

«Я хочу добавить, что это был чрезвычайно эгоистичный поступок с моей стороны. Мне очень жаль, что я причинил боль Оно. Я, несомненно, заслуживаю смертной казни, но и второго шанса тоже»,

— заявил убийца в надежде.
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По материалам: popcake.tv

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