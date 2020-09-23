"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для МС-21

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с работниками атомной отрасли раскритиковал действия зарубежных партнеров, которые прекратили поставки композитных материалов для российского самолета МС-21.

"Вот вы занимаетесь работой в сфере оборонного комплекса. Но ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое. Это просто хамство. На мировом рынке. С нарушением всех общепризнанных принципов и правил", – заявил Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Президент выразил уверенность, что российские производители способны произвести необходимую продукцию, пусть и немного позднее.

сообщало, что предложение на демонстратор сверхзвукового самолета разработали в РФ.