Южная Корея открылась для россиян. Поедут ли туристы?

Влада Некрасова

Первый после снятия ограничений на авиасообщение рейс из Москвы в Сеул состоится 1 октября. Полеты в столицу Южной Кореи будет выполнять «Аэрофлот» с периодичностью один раз в неделю по четвергам. По словам участников рынка, туристы пока не спешат на отдых в эту страну, их сдерживают жесткие правила въезда. Между тем самому факту восстановления авиасообщения эксперты дают положительные оценки.

«АЭРОФЛОТ» НАЧНЕТ ЛЕТАТЬ ИЗ МОСКВЫ В СЕУЛ С 1 ОКТЯБРЯ

В конце прошлой недели стало известно о возобновлении международного авиасообщения с Южной Кореей с 27 сентября. Позже, в понедельник, 21 сентября, нацперевозчик сообщил о дате начала полетов из Москвы в Сеул – 1 октября. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам (рейс SU 0250 Москва – Сеул). Обратный рейс SU0251 Сеул – Москва будет выполняться по субботам. В «Аэрофлоте» уточнили: по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

Билеты на первые рейсы раскупаются активно, свободных кресел, осталось не так много. Тарифы - от 29 тыс. руб. на человека в одну сторону.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ ПОКА НЕ ПРИВЛЕЧЕТ МАССОВЫХ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

По словам Екатерины Лопухиной, директора по маркетингу московского представительства Национальной организации туризма Кореи, Корея с каждым годом укрепляет свои позиции на российском рынке. В 2019 г. страну посетили более 340 тыс. россиян. Число корейских туристов, посещающих Россию, также неуклонно растет и в прошлом году составило около 450 тыс. человек.

Между тем, наблюдатели уверены: на первых рейсах в Корею будут летать россияне, которые собираются ехать в страну не с туристическими целями. Привлечь туристов, тем более массовых, Корея не сможет до тех пор, пока там действуют жесткие условия въезда.

НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ЮЖНАЯ КОРЕЯ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

Напомним, что для того, чтобы поехать в Корею, российским туристам необходимо получить визу, т.к. 13 апреля было приостановлено действие соглашения с Россией о взаимной отмене визовых требований. Кроме того, за 48 часов до вылета граждане РФ должны оформить справку об отсутствии симптомов коронавируса. Справку необходимо перевести на английский или корейский язык и предъявить при регистрации на авиарейс. При этом тест на коронавирус перед вылетом сдавать не нужно.

По прибытии в Южную Корею придется сдать тест прямо в аэропорту и вне зависимости от его результатов отправиться в карантин на 14 суток за свой счет. Южнокорейские власти предоставят помещение, за которое придется заплатить до 150 тысяч вон ($137) в день.

ТУРОПЕРАТОРЫ ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ АВИАСООБЩЕНИЯ С КОРЕЙ

«Конечно, туристам совершенно нецелесообразно лететь в Корею в условиях таких жестких ограничений. Потому пока наш прогноз пессимистичный. В данном случае мы не можем говорить о массовом туризме в отношении Кореи. Картина может поменяться только в случае либерализации условий въезда», - говорит Екатерина Горская, руководитель направления туроператора ПАКС.

Между тем наблюдатели положительно оценивают сам факт восстановления авиасообщения. «Мы запустили данное направление в начале весны этого года. Полагаем, что по нему, как и по другим азиатским направлениям, нас ждет отложенный спрос. На первом этапе продажи будут минимальными, но несомненно открытие Южной Кореи поднимет интерес путешественников к этому направлению», - рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Туроператоры отмечают, что даже скудные объемы перевозки дают им возможность планирования, например, новогодних программ.

ТУРАГЕНТЫ: ОТКРЫТИЕ КОРЕИ ПРОЙДЕТ НЕЗАМЕЧЕННЫМ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

Представители туристической розницы без энтузиазма оценили возвращение Южной Кореи на российский туррынок. По их словам, Корея не пользовалась спросом у массовых туристов даже тогда, когда была безвизовой. Нынешние правила въезда, особенно карантин за свой счет, точно не простимулируют туристов даже в условиях скудного выбора зарубежных маршрутов.

«Ни одно из открытых зарубежных направлений, кроме Турции, не сможет сгенерировать массовый российский турпоток. Сложившаяся картина нас, турагентов, по-настоящему пугает. Не за горами зимний сезон, а у нас до сих пор нет доступных зарубежных зимних пляжных направлений. Одними ОАЭ сыт точно не будешь. Без открытия Доминиканы, Кубы, Таиланда, других азиатских стран львиная доля турагентств может не пережить зиму», - заключил Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».