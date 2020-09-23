Какая рыба самая полезная
Морская рыба считается диетологами более полезной, но многие все же предпочитают рыбу из пресноводных водоемов, рассказал Александр Фомин.
"Если люди с детства потребляли рыбу из внутренних водоемов, она им привычна, любима, ее сложно чем-то заменить. Лещ, вобла, судак, карп, сазан. Предпочтения остаются на всю жизнь. Любая рыба полезная, главное следить, чтобы она была выловлена в экологически чистых районах, подальше от крупных городов, в чистых озерах и реках", – сказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.
Выбор во многом зависит от региона проживания, отметил Александр Фомин.
Ростовская область, Астраханская область, районы Сибири, ее вылавливают и сразу же продают. Люди ее охотно покупают. В районах Мурманска, Владивостока, Хабаровска пресноводную рыбу практически никто не видел, там едят в основном морскую рыбу. В Центральной России представлена и та, и другая рыба, но 90% продаж приходится на морскую рыбу и только 10% на пресноводную", – рассказал радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.
Рыба, которая живет на севере, особенно полезна, подчеркнул он.
"Вся рыба содержит много белка. В плане жира наиболее полезна та рыба, которая живет на севере, в холодных водах, северных морях, потому что жир, который в ней содержится, содержит большое количество непредельных кислот, так называемая Омега-3. Непредельные кислоты, во-первых, незаменимы, без них организму тяжело сохранять физиологический тонус. Во-вторых, эти кислоты являются своеобразным очистителем организма, поскольку связывают все вредные радикалы. Северная рыба – это треска, минтай, пикша, камбала, селедка. Эта рыба в большом количестве промышляется и в достаточном количестве представлена на российском рынке", – отметил в беседа с радио Sputnik Александр Фомин.