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Какая рыба самая полезная

Какая рыба самая полезная
Рыба – важный элемент полноценного питания. Какой рыбе – морской или речной – отдать предпочтение, рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Морская рыба считается диетологами более полезной, но многие все же предпочитают рыбу из пресноводных водоемов, рассказал Александр Фомин.

"Если люди с детства потребляли рыбу из внутренних водоемов, она им привычна, любима, ее сложно чем-то заменить. Лещ, вобла, судак, карп, сазан. Предпочтения остаются на всю жизнь. Любая рыба полезная, главное следить, чтобы она была выловлена в экологически чистых районах, подальше от крупных городов, в чистых озерах и реках", – сказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

Выбор во многом зависит от региона проживания, отметил Александр Фомин.


Ростовская область, Астраханская область, районы Сибири, ее вылавливают и сразу же продают. Люди ее охотно покупают. В районах Мурманска, Владивостока, Хабаровска пресноводную рыбу практически никто не видел, там едят в основном морскую рыбу. В Центральной России представлена и та, и другая рыба, но 90% продаж приходится на морскую рыбу и только 10% на пресноводную", – рассказал радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

Рыба, которая живет на севере, особенно полезна, подчеркнул он.

"Вся рыба содержит много белка. В плане жира наиболее полезна та рыба, которая живет на севере, в холодных водах, северных морях, потому что жир, который в ней содержится, содержит большое количество непредельных кислот, так называемая Омега-3. Непредельные кислоты, во-первых, незаменимы, без них организму тяжело сохранять физиологический тонус. Во-вторых, эти кислоты являются своеобразным очистителем организма, поскольку связывают все вредные радикалы. Северная рыба – это треска, минтай, пикша, камбала, селедка. Эта рыба в большом количестве промышляется и в достаточном количестве представлена на российском рынке", – отметил в беседа с радио Sputnik Александр Фомин.

# Россия
По материалам: ria.ru

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