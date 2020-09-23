Какой санаторий России выбрать для родителей? Подборка с ценами на октябрь

Лидия Мартынова

Отдыхать и лечиться можно не только в известных санаториях Юга России. «Вестник АТОР» вместе со специалистами ведущих туроператоров составил подборку относительно мало раскрученных здравниц в разных регионах страны, комфортных и при этом доступных по цене для пенсионеров.

Специалисты по санаторному отдыху составили по просьбе «Вестника АТОР» подборку интересных санаториев России, которые будут интересны в октябре пенсионерам по соотношению цены и качества.

Обращаем внимание: мы специально попросили экспертов туроператоров Coral Travel, TUI Россия, АЛЕАН, «ВЕДИ Групп», «Дельфин», «Интурист» расширить географию и представить предложения не только на Юге России, плюс ко всему намеренно исключив широко известные и хорошо раскрученные санатории и сделав акцент на доступность.

Не стали перегружать вас и картинками: каждое название санатория - это гиперссылка, кликнув на которую, вы найдете его полное описание, актуализированные цены на туры и фотогалерею.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Санаторий «Валуево» 3* (Московская область)

Преимущества: Санаторий «Валуево» 3* расположился на юго-западе Москвы. Он занимает пространство живописной усадьбы 18 века, которая окружена липовым парком и прекрасными ландшафтами. Великолепная архитектура, прогулки по берегу реки, терренкур и удаленность от города помогают отдохнуть и набраться сил. Санаторий оснащен современным медицинским и диагностическим оборудованием. На выбор гостей — семь лечебных программ и собственный СПА-комплекс.

Программы лечения: Программа «Живите без боли», Программа «Расти большой», Программа «Здоровое сердце», Программа «Серебряный возраст», Программа «Антистресс», Программа «Легкое дыхание», Программа «Инсульту — нет!»

Цена на 2 человек с 1 по 8 октября: 41 626 руб. Стоимость указана на неделю на двоих. В стоимость входит питание полный пансион, лечение.

Санаторий «Буран» 3* (Московская область)

Преимущества: находится недалеко от Троице-Сергиевой Лавры, в лесопарковой зоне, в 5 км от санатория - озеро. Территория занимает 10,5 га земли и отлично подходит для терренкуров.

Цена с 1 по 8 октября на двоих: от 27000 рублей. Включено: проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение по программе «Оздоровительная», посещение бассейна по назначению врача, вечера отдыха, дискотеки и киносеансы.

Пансионат с лечением «Заря» АО ГКНПЦ им. Хруничева (Московская область)

Преимущества. Специализация: опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система и органы дыхания. Здание гостиницы соединено с лечебным комплексом и СПА-центром крытым переходом. При бронировании лечебного пакета количество процедур не ограничено! Всего 1.5 часа езды от Москвы. Большая лесопарковая территория со своим конно-спортивным комплексом. Очень внимательный и доброжелательный персонал.

Цены в октябре: от 3800 рублей в сутки за двухместный номер.

ПОВОЛЖЬЕ

Санаторий им. Ленина (курорт Ундоры, Ульяновская область)

Преимущества:специальные программы – например программа «Лечение климактерического синдрома», лечение заболеваний сердечно–сосудистой системы, лечение заболеваний костно-мышечной системы и многие другие.

Спокойное, тихое место, большая территория для прогулок. Отсутствие объектов промышленности, развлекательных объектов, но при этом хорошо организованный досуг для людей старшего возраста.

Цена за двухместный номер в октябре: 1 чел. в двухместном номере, без лечения – 19 180 р., 1 чел. в двухместном номере, с лечением 23 289 р.

УРАЛ

Санаторий «Сосновая роща» (Курганская область)

Преимущества: находится на берегу живописного озера Горькое-Звериноголовское, хорошая лечебно-диагностическая база, СПА-комплекс.

Цена на 2 человек с 1 по 8 октября: от 16 400 рублей без лечения и от 23400 рублей с лечением. Включено: проживание, 3-разовое питание (заказное с элементами шведского стола), прием врача-терапевта, кислородный коктейль, климатотерапия, терренкур.

«Усть-Качка» (Пермский край)

Преимущества: настоящий «город здоровья» в Пермском крае на живописном камском берегу, вдали от заводов и автотрасс, с чудесными парками и фонтанами, пляжами и чистым воздухом соснового бора. Более 15 лечебных программ разных направлений.

Цена на неделю в октябре: от 30 000 р. за двоих (пакет «Полный пансион (столовая) + отдых»).

Центр Медицинской Реабилитации «Турмалин» (Свердловская область)

Преимущества: программы по реабилитации после COVID, разнообразные лечебные программы («Лёгкое дыхание», «Чистые сосуды», «Движение без боли» и пр.)

Цена за двухместный номер в октябре: неделя с 19.10 на 7 ночей,, питание «полный пансион» + программа лечения – 25 277 р.

Санаторий «Увильды» (Челябинская область)

Преимущества: разнообразные лечебные программы («Здоровое сердце», «онкологический пациент», «Сахарный диабет» и пр) , а также использование радоновой воды.

Цена за двухместный номер в октябре: с 19.10 на 7 ночей, питание «полный пансион» + программа лечения – 11 200 р.

АЛТАЙ

Парк-Отель «Алтай Green» 4* (Алтайский край)

Преимущества: расположен в предгорьях Алтая, на берегу озера, с собственной вертолетной площадкой. Отель построен из древесины сосны с роскошным, тщательно продуманный интерьер. В оздоровительном комплексе отеля можно заранее заказать оздоровительные процедуры по душе: массаж, СПА-процедуры, уникальные пантовые ванны на натуральном сырье.

Цена на 2 человек с 1 по 8 октября: 40 090 руб. Стоимость указана на неделю на двоих, без авиаперелета. В стоимость входит завтрак.

Санаторий «Россия» (Белокуриха)

Преимущества: используется более 300 методик профилактики и лечения, современное медицинское оборудование, насыщенная развлекательная программа, отличные условия для спортивной ходьбы.

Цена с 1 по 8 октября на двоих: от 49000 рублей без лечения и от 53000 рублей с оздоровлением. Включено: проживание, 3-разовое питание (шведский стол/заказное меню) в столовой, посещение бассейна, пользование детской комнатой и детской площадкой.

Санаторий «Алтайский Замок» (Белокуриха)

Преимущества: инновационные методики диагностики, профилактики, лечения. В шаговой доступности любая точка курорта: терренкуры, горная речка, горнолыжный склон. Также санаторий осенью-зимой снижает цены на лечение и оздоровление

Цена на неделю в октябре: 39 864 р. за двоих (пакет «Полный пансион + отдых бассейн с термотерапией»).

Санаторий «Жемчужина Белокурихи»

Преимущества: В санатории проводятся такие лечебные процедуры, как лечебный массаж, озонотерапия, СПА капсула, ударно-волновая терапия, лечебные ванны, диагностика деформации позвоночника

Санаторий расположен в центре курортной зоны Белокуриха, поэтому все развлечения находятся в шаговой доступности от комплекса.

Цена на неделю в октябре: от 58 402 р. на двоих, авиаперелет из Москвы включен.

СИБИРЬ

Санаторий «Озеро Карачи» (Новосибирская область)

Преимущества: уникальность курорта — в его природных лечебных факторах, собранных в одном месте:

лечебная сульфидно-иловая грязь.минеральная вода «Карачинская» – это природная минеральная лечебно-столовая вода, которая добывается с глубины 1170 метров.рапа - высококонцентированный солевой раствор озера Карачи, содержит огромное количество биологически активных компонентов. С ним делают пантово-рапные ванны, содержащие водный экстракт пантов маралов и рапу озера Карачи.йодобромная вода.

Также в прошлом году здесь открылся новый SPA-центр "озеро Карачи" с большим бассейном.

Цена на 2 человек с 1 по 8 октября: от 37800 рублей без лечения, 47900 рублей - с лечением. Включено проживание, 3-разовое питание "шведский стол", прием минеральной воды, культурно-развлекательные мероприятия, пользование библиотекой и детской игровой комнатой.

КРЫМ

Клинический санаторий Полтава-Крым (Саки)

Преимущества:мощная лечебная база, основанная на бальнео и грязелечении. Широкий спектр медицинских программ и процедур. Расположение на первой линии от моря (20м от моря). Круглогодичный режим работы.

Цена за двухместный номер в октябре: 26 250 руб (3-разовое питание+ оздоровление) на неделю.

Санаторий «Горный» (Горячий ключ, Краснодарский край)

Преимущества: уединенная атмосфера. Территория, переходящая в лес. Собственный питьевой бювет. Относительно новое здание (2009 года постройки). Доступно по цене.

Цена на неделю в начале октября: 47 600 р. на двоих (питание и лечение включены)

Санаторно-курортный комплекс «Golden Family» (Крым, Алушта)

Преимущества: подходит как для семейного отдыха, так и для отдыха в одиночестве, стилистика оформления холлов и кафе – «под СССР», что придает особый шарм заведению. При этом есть сильная лечебная база. Отзывчивый персонал, на территории нет перепада высот

Цена на неделю в начале октября: 37 600 р. на двоих (питание, лечение включены).

Санаторий «Мисхор» 2* (Крым)

Преимущества: санаторий находится в самой южной точке Черноморского побережья Крыма на территории живописного субтропического парка, в 150 метрах от прекрасного галечного пляжа. Парк и леса выделяют летучие соединения - фитонциды, позитивно влияющие на организм человека. Море насыщает воздух морскими солями и отрицательными ионами. Их сочетание создает уникальный микроклимат, превращающий побережье в естественный гигантский ингаляторий.

Работает крытый бассейн с морской подогреваемой водой. Во всех жилых корпусах обновили старые лифты на новые и теперь проблем с долгим ожиданием быть не должно.

Цена на неделю в октябре:от 33 710 на двоих в октябре с авиаперелетом из Москвы, питание HB + оздоровление

Санаторий «Ай-Петри» 3* (Крым)

Преимущества: один из старейших и опытных «целителей» на всем постсоветском пространстве. Специализируется на профилактике и лечении заболеваний: органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани. Рядом с санаторием находится канатная дорога на Ай-Петри и Алупкинский дворцово-парковый ансамбль. Морские и горные пейзажи, лечебный микроклимат в сочетании с отличным сервисом и превосходным лечением делают курорт желанным местом отдыха и лечения.

Цена на неделю в октябре:от 39 736 руб на двоих с авиаперелетом из Москвы и 3-х разовым питанием.

КАВМИНВОДЫ

Санаторий им. Димитрова 2* (Кисловодск)

Преимущества: Учреждение расположено в парковой зоне города, в одном из самых живописных мест – Ребровой балке. Рядом находится питьевой бювет с минеральной водой двух сортов. Санаторий действует с 1972 года и отмечен такими наградами за качество лечения, как Сапфировый и Рубиновый кресты. Лечебная база основана на применении современных и традиционных методов диагностики и лечения заболеваний: тепло-диагностика, гирудо-терапия, клинико-биохимический анализ и других. Действует обще-оздоровительная программа, а также специальные программы для каждого из направлений.

Цена на 2 человек с 1 по 8 октября: 37 210 руб. Стоимость указана на неделю на двоих, без авиаперелета. В стоимость входит питание полный пансион, лечение.

Санаторий «Имени Кирова, Железноводск» 3* (КавМинВоды)

Преимущества: небольшое количество номеров, благодаря чему врачи обеспечивают индивидуальный подход к каждому гостю, современное медицинское оборудование, целебные источники с минеральной водой вблизи санатория, уникальные лечебные процедуры, чистейший горный воздух, расположение в в сердце курортной зоны города, в нескольких метрах от начала тропы терренкура.

Цена на 2 человек с 1 по 8 октября: от 46400 рублей. Включено: проживание, 3-разовое питание, санаторно-курортное лечение.

«Машук-Аква-терм» (Железноводск)

Преимущества: единственный санаторий в Железноводске, сертифицированный на 4 звезды. Прекрасно оборудованная благоустроенная территория. Профиль здравницы определяет собственная скважина целительного Славяновского источника «Легенда Кавказа». В санатории открыли комплекс «Итальянских Терм» включающие в себя 5 уличных бассейнов с минеральной водой ; банный домик; релакс-бассейн; 3 сауны; хамам; римская баня; душ впечатлений; дорожка Кнейпа; снегогенератор; комнаты для релакса с «водяными» матрацами.

Цена на неделю в октябре: от 81 400 р. за двоих (пакет «Полный пансион + оздоровительная путевка»).