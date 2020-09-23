Карелова: сенаторы проведут ряд мониторингов для поиска резервов

Алексей Вольцев

Выступление президента РФ Владимира Путина на встрече с сенаторами 23 сентября подтвердило неизменность социальной государственной политики. Чтобы найти резервы для её исполнения, сенаторы проведут ряд мониторингов, заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Встреча главы государства с парламентариями прошла в Кремле. Во время выступления российский лидер уделил большое внимание снижению уровня бедности, поддержке малоимущих граждан, предложил с 2021 года увеличить пособия для детей 3-7 лет в семьях, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе.

«Очень важное, знаковое выступление Президента, которое не просто подтвердило неизменность социальной государственной политики - оно продемонстрировало надёжность и устойчивость социальных гарантий, их приоритетность для руководства страны», — отметила Карелова. Её слова приводит пресс-служба палаты регионов.

По её словам, Президент не только дал конкретные ответы на вопросы, волнующие сегодня семьи с детьми, но и поставил перед сенаторами ряд задач, которым важно сегодня уделить самое пристальное внимание. Вице-спикер подчеркнула, что теперь перед законодателями стоит задача отразить меры поддержки в бюджете на ближайшую трёхлетку, в частности, предусмотреть увеличение на 23 тысячи рублей материнского капитала и на 17 тысяч — выплат при рождении первого ребёнка.

Карелова отметила, что по итогам сегодняшней встречи Совет палаты регионов по развитию социальных инноваций регионов проведёт ряд мониторингов. Среди них мониторинг по применению социального контракта. «Особое внимание уделено тем резервам, которые можно использовать, чтобы наверстать упущенное из‑за вынужденной паузы, вызванной пандемией», — сказала сенатор.