Кернеса официально выдвинули на пост мэра Харькова

Влада Некрасова

Партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" 23 сентября выдвинула мэра Харькова Геннадия Кернеса, который находится на лечении в немецкой клинике "Шарите", на пост городского головы, сообщает Kharkiv Today.Представил его кандидатуру на конференции первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, других претендентов партия не предлагала. Кернеса выбрали единогласно.Как пишет "Интерфакс-Украина", Кернес также возглавил список кандидатов в депутаты горсовета от "Блока Кернеса – Успешный Харьков".Терехов во время общения с журналистами заявил: "Жизнедеятельности [Кернеса] ничего не угрожает. Сегодня он проходит курс реабилитации в связи с болезнью и в ближайшее время, я уверен, вернется в Харьков".Кернеса госпитализировали в одну из харьковских больниц 10 сентября. Директор департамента по вопросам информации и связям со СМИ Юрий Сидоренко заявлял, что из-за ранения, которое Кернес получил в 2014 году, и на фоне COVID-19 мэру стало хуже. Слухи о коме, инсульте и подключении городского головы к аппарату ИВЛ в мэрии не подтверждали.В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в аэропорт Берлин-Шенефельд в Германии и госпитализировали в клинику "Шарите". Его пасынок Родион Гайсинский в тот же день сообщил, что состояние здоровья политика стабильное, 18 сентября написал, что Кернес чувствует себя гораздо лучше.Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.