Когда отмечают Покров Богородицы в 2020 году

Вадим Карасев

Покров Богородицы — знаковый праздник в православном календаре. Каждый октябрь принято отмечать этот день с большим размахом, согласно всем церковно-народным традициям.

Вот уже на протяжении девяти веков православный мир чтит праздник Покрова, который из года в год празднуется в один и тот же день. Несмотря на то, что Покров не приравнивается к числу великих праздников, церковь придает ему особенное значение и наставляет верующих придерживаться главных традиций этого дня.

Покров Богородицы в 2020 году

«Наконец пришел Покров», «дотянули до Покрова» — так испокон веков поговаривали люди. Обычаи сохранились до сих пор. Сейчас все не понаслышке знают про Покров Богородицы, ведь церквей и соборов с одноименным названием не счесть.

Народом было отмечено, что перед Покровом часто выпадает снег, который покрывает землю. Но снежный покров не связан с праздником (во всяком случае напрямую). По-православному Покров — это богородичная поддержка и ее великое заступничество. Божия Матерь всегда отзывается на молитвы и готова заслонить от невзгод своим незримым покровом.

Октябрьский праздник особенно полюбился нашему народу, и именно по нему стали соотносить произошедшие события за год, условно разделяя жизнь «до» и «после» Покрова. С 14 октября заканчиваются все садовые работы, начинаются ярмарки и пышные свадьбы. Самое главное — это привести дела в порядок до Покрова, а дальше уже Богородица возьмет жизнь под опеку, подарив нерушимую защиту каждому человеку. В непростой 2020 год многие ждут этого праздника и маленького чуда, которое сделает жизнь светлее и радостнее.

Традиции Покрова

Главным событием праздника является праздничная служба. Причем начнется она вечером 13 октября. Всенощное бдение плавно перейдет в утреннее богослужение. В церквях обычно много людей. Верующие во время службы испрашивают у Девы Марии представительства перед Господом о защите и прощении, об исцелении и счастье в жизни. Считается, что сама Пресвятая Богородица оберегает молитвенников, покрывая каждого своим омофором.

В 2020 году празднование выпадает на среду — постный день, поэтому священнослужители советуют не налегать на съестное и спиртное. В качестве послабления допустима рыба и немного вина.

Покрову Богородицы посвящены многие храмы и церкви по всей России, и если она есть поблизости, 14 октября стоит посетить это место. Известно и немало икон Покрова, самый старинный образ находится в женском Покровском монастыре в городе Суздаль.

Если же вспомнить о народных традициях праздника, то 14 октября заканчивались сельскохозяйственные работы, начинались гулянья и свадьбы. На Руси с этого дня девушки собирались вместе, водили хороводы, засылали сватов, начинали свадебные приготовления. До сих пор бытует поверье, что выйти замуж в день Покрова — горя не знать всю семейную жизнь.