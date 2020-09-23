Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии

Алексей Вольцев

Информация о причастности западных стран к ситуации вокруг Алексея Навального нашла подтверждение, одновременно выяснилось, что протестные акции в Белоруссии также направляются из-за рубежа. Об этом сегодня, 23 сентября, заявил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Установлено, что развернутая на Западе массированная дезинформационная кампания по поводу якобы преднамеренного отравления Россией Алексея Навального носит спланированный характер», — заявил глава Комиссии.

Василий Пискарев назвал цели, которые, по мнению членов Комиссии, преследует данная кампания:

— Подорвать экономическое развитие России с помощью новых санкций: в первую очередь, используя методы недобросовестной конкурентной борьбы, остановить «Северный поток-2», не считая тех санкций, которые уже введены ранее, и заблокировать контакты российских НИИ — разработчиков лекарств и противовирусных вакцин, в т. ч. от Covid-19 (против трех российских ведущих НИИ санкции уже введены). Просматривается сценарий всем известного «Акта Магницкого» и «Дела Скрипалей».

— Разрушить братский союз России с Белоруссией и другими дружественными странами, повторив «украинский» сценарий 2014 года.

Комиссия установила, сообщил Пискарев, что за 2019 — 2020 годы США финансировали создание на территории России и Белоруссии сети «независимых блогеров», журналистов и лидеров мнения, которые сейчас активно освещают тему отравления Навального, вели подготовку активистов к проведению незаконных уличных акций.

«Мы констатируем, что протестные акции, которые проходят в последние месяцы в Белоруссии и регионах России, направляются из-за рубежа. В поле зрения Комиссии находятся выпускники деструктивных зарубежных тренингов, которые проходили обучение в одних и тех же зарубежных центрах, — заявил Василий Пискарев. — О своей позиции по ситуации с Навальным мы намерены проинформировать парламенты иностранных государств, международные общественные организации и средства массовой информации».

Он отметил, что Комиссия Госдумы приняла решение обратиться к коллегам-парламентариям в Бундестаг с предложением в рамках парламентского контроля потребовать у властей Германии проведения независимого расследования, «побудить их к взаимодействию с Россией, которая проявляет в этом вопросе максимальную открытость».

«Мы и ранее часто встречались с немецкими парламентариями на двустороннем уровне и на международных площадках, взаимодействовали по различным вопросам наши правоохранительные органы. Мы готовы такое сотрудничество и дальше развивать. Предлагаем коллегам из Бундестага создать совместную депутатскую комиссию или рабочую группу по осуществлению парламентского контроля за ходом расследования произошедшего с Навальным», — заявил Василий Пискарев.

«Вызывает сожаление, — продолжил он, — что некоторые политические круги Германии выбрали курс конфронтации и разрушают сегодня тот прочный каркас в наших отношениях, который кропотливо выстраивали несколько поколений российских и немецких политиков. Особенно досадно, что происходит это в год 50-летия Московского договора (1970 г.), который, по сути, стал мирным договором между нашими странами после окончания Второй мировой войны. Мудрый подход политиков двух стран позволил тогда сделать важные шаги к примирению народов России и Германии. Призываю коллег из Бундестага к совместному поиску разумных решений, которые позволят сохранить существующий сегодня фундамент сотрудничества и способствовать дальнейшему развитию политических, экономических и культурно-гуманитарных связей в интересах народов России и Германии».