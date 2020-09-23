Культура питания прививается с детства – Светлана Яковлева

Алексей Вольцев

Культуру питания необходимо прививать с детства, сообщила заместитель председателя Правительства Амурской области – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Об этом она заявила в ходе нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда», где эксперты обсудили организацию горячего питания в школах.

Министр напомнила, что в регионе в прошлом году по инициативе губернатора было принято решение кормить детей в школах, однако оказалось, что школьники не едят приготовленные блюда.

«Незначительное количество детей приучены утром есть каши. А такие полезные блюда, как рисовая и творожная запеканка на полдник, детьми вообще не воспринимаются как пища. У нас на территории области есть колледж, который стал победителем в грантовом отборе и за счет средств Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Образование» создал мастерские по направлению WorldSkills «Поварское дело». Его мы и привлекли к решению этой проблемы», – отметила Светлана Яковлева.

Глава Минобрнауки Амурской области уточнила, что в январе 2020 года состоялся семинар, на который приехали представители органов управления образованием и крупных школ. Его участники обсудили причины того, почему дети не хотят кушать: невкусно, плохо приготовлено либо нет необходимого оборудования.

«И этот семинар стал стартовой позицией, с которой мы начали решать эту проблему. У нас сейчас находится на согласовании программа, в которой отмечены аспекты воспитания культуры питания. Это и работа с родителями, и работа с детьми. Мы тесно сотрудничаем с Роспотребнадзором Амурской области, они делают видеоролики о том, какие продукты полезны, а какие нет. А мы эти ролики распространяем по сетям. Второе – мы стали ставить оборудование на основе мастерской по стандартам WorldSkills. Пригласили поваров на курсы по этому оборудованию и научили их на нем работать и разрабатывать новые технологические карты для блюд», – рассказала Светлана Яковлева.

По ее словам, также была налажена обратная связь с родителями: через соцсети родители обсудили и выбрали одного человека от класса, который встретился с представителями школ и организаций, занимающихся обеспечением питания.

«Нельзя заняться одной темой – только культура питания, или только вкусно готовить, или только обновить оборудование, или только дать деньги. У нас в приоритете комплексный подход», – подчеркнула Светлана Яковлева.