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Ляшко рассказал, как Украина готовится ко второй волне коронавируса

Ляшко рассказал, как Украина готовится ко второй волне коронавируса
В Украине проводится все большее количество тестов на коронавирус, и готовятся дополнительные больницы и оборудование для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, в Украине проводится около 30 тысяч тестирований в сутки, и это не предел, поскольку мощности для тестирований постоянно растут.

"Если говорить о системе здравоохранения и том состоянии, в котором она была в марте, когда только начался коронавирусный карантин, и сегодня, то ситуация кардинально иная", - отметил Ляшко.
Система здравоохранения Украины сегодня не так уязвима, и страна гораздо лучше подготовлена ​​к противодействию распространению болезни, добавил он. Конечно, динамика циркуляции вируса SARS-CoV-2 может быть неожиданной и непрогнозируемой, но украинская медицинская система к этому готова, заверил Ляшко.

Он отметил, что сейчас в Украине есть 35 тысяч коек для госпитализации больных с коронавирусной болезнью, из них занято 12 тысяч, и, следовательно, запас мощности есть. Кроме того, еще 16 тысяч - перепрофилируется дополнительно.

Ляшко также сообщил, что более 10 тысяч коек уже имеют централизованное подключение к кислороду, а в октябре планируется подключение 80% коек, в том числе 3 265 реанимационных коек или коек интенсивной терапии.

Кроме того, к имеющимся койкам может быть подключено более 4 700 мониторов пациента и дополнительно 4 354 кислородных концентратора.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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