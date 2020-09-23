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Лукашенко запретил ввоз в Белоруссию любых польских товаров

Лукашенко запретил ввоз в Белоруссию любых польских товаров

Белорусская таможня прекратила пропускать в страну любые польские товары - через границу нельзя провезти "пачку кофе, шоколадные конфеты, даже рулон туалетной бумаги", передает Gazeta Wyborcza.

Таможенники ставят туристам ультиматум: либо выбрасывают польские покупки, либо возвращаются с ними в Польшу. Как подчеркивает колумнист Анджей Почобут, эта мера затронет польские супермаркеты и т.д., но в первую очередь пострадают сами белорусы.

При этом таможня отказывается объяснить, на основании какого акта принято такое решение.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также "усилении границы" с Украиной.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По версии ЦИК действующий президент набрал 80% голосов, при этом отдельные комиссии называли прямо противоположный результат. Оппозиция и Запад не признали итоги выборов. Все это время в Белоруссии не прекращаются акции протеста.

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По материалам: uposters.ru

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