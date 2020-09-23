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Матчи английской Премьер-Лиги продолжат проводить без зрителей

Матчи английской Премьер-Лиги продолжат проводить без зрителей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет местная пресса.

Ранее ожидалось, что с 1 октября в Великобритании начнут пускать болельщиков на стадионы, однако этого не произойдёт. Более того, в правительстве Соединенного Королевства заявляют, что карантин может продлиться ещё шесть месяцев.
Напомним, что новый сезон в АПЛ стартовал 13 сентября.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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