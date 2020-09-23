Матчи английской Премьер-Лиги продолжат проводить без зрителей

Анастасия Иванова

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет местная пресса.Ранее ожидалось, что с 1 октября в Великобритании начнут пускать болельщиков на стадионы, однако этого не произойдёт. Более того, в правительстве Соединенного Королевства заявляют, что карантин может продлиться ещё шесть месяцев.Напомним, что новый сезон в АПЛ стартовал 13 сентября.