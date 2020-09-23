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Методы укрепления иммунной системы

Иммунитет обладает уникальной способностью к идентификации и блокировке вредоносных инфекционных агентов, способных нанести ущерб клеткам, органам, системам и организму в целом.

Сбои в работе иммунитета, для профилактики которых используется БАД Трансферфактор Эдванс, приводят не только к учащению проявлений различных недугов, но и к другим последствиям:

  • Общему недомоганию, ухудшению переносимости физических и умственных нагрузок.
  • Нездоровому состоянию кожных покровов.
  • Ломоте в мышцах, суставах.
  • Дискомфорту в различных частях тела.
  • Головным болям.
  • Повышению температуры тела.
  • Психоэмоциональной нестабильности.

Причины иммунных нарушений

Нарушения функционирования иммунитета обуславливаются:

  • Ведением нездорового образа жизни (вредными привычками).
  • Неправильным питанием (наличием вредных продуктов в меню, минерально-витаминной недостаточностью).
  • Интенсивными стрессовыми нагрузками.
  • Недостатком физической активности, свежего воздуха.
  • Неблагоприятными параметрами микроклимата.
  • Отсутствием эффективной терапии хронических болезней.

Способы повышения иммунитета

Перечень мероприятий, направленных на укрепление иммунной системы, представлен:

  • Постепенным закаливанием организма.
  • Коррекцией рациона. Помимо фруктов, овощей и зелени полезно употреблять кисломолочную продукцию, крупы, растительное масло, нежирные сорта мяса, рыбы. Следует отказаться от голодания и жестких диет, производящих разрушительный эффект. Из меню целесообразно исключить алкоголь, фаст-фуд, высококалорийную, другую вредоносную пищу, ограничить кондитерские изделия и другие сладости. Количество потребляемой жидкости увеличивается до двух литров в день.
  • Приемом биологически активного препарата 4life Трансфер фактор Плюс.
  • Восстановлением баланса кишечной микрофлоры.
  • Нормализацией веса тела.
  • Отказом от вредных привычек.
  • Повышением стрессовой устойчивости.
  • Пересмотром распорядка дня во избежание недосыпания, переутомления.
  • Своевременным лечением инфекционных заболеваний.
  • Увеличением количества времени, ежедневно проводимого на свежем воздухе.

При наличии прогрессирующих иммунных болезней профилактических мер оказывается недостаточно. Требуется действенное лечение, дополняемое препаратами серии 4 Life Трансфер фактор, официальный сайт дистрибьютора откроется по ссылке. Перечень лечебно-профилактических мероприятий, направленных на укрепление иммунитета, желательно согласовывать с врачом.

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