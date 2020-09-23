Методы укрепления иммунной системы
Иммунитет обладает уникальной способностью к идентификации и блокировке вредоносных инфекционных агентов, способных нанести ущерб клеткам, органам, системам и организму в целом.
Сбои в работе иммунитета, для профилактики которых используется БАД Трансферфактор Эдванс, приводят не только к учащению проявлений различных недугов, но и к другим последствиям:
- Общему недомоганию, ухудшению переносимости физических и умственных нагрузок.
- Нездоровому состоянию кожных покровов.
- Ломоте в мышцах, суставах.
- Дискомфорту в различных частях тела.
- Головным болям.
- Повышению температуры тела.
- Психоэмоциональной нестабильности.
Причины иммунных нарушений
Нарушения функционирования иммунитета обуславливаются:
- Ведением нездорового образа жизни (вредными привычками).
- Неправильным питанием (наличием вредных продуктов в меню, минерально-витаминной недостаточностью).
- Интенсивными стрессовыми нагрузками.
- Недостатком физической активности, свежего воздуха.
- Неблагоприятными параметрами микроклимата.
- Отсутствием эффективной терапии хронических болезней.
Способы повышения иммунитета
Перечень мероприятий, направленных на укрепление иммунной системы, представлен:
- Постепенным закаливанием организма.
- Коррекцией рациона. Помимо фруктов, овощей и зелени полезно употреблять кисломолочную продукцию, крупы, растительное масло, нежирные сорта мяса, рыбы. Следует отказаться от голодания и жестких диет, производящих разрушительный эффект. Из меню целесообразно исключить алкоголь, фаст-фуд, высококалорийную, другую вредоносную пищу, ограничить кондитерские изделия и другие сладости. Количество потребляемой жидкости увеличивается до двух литров в день.
- Приемом биологически активного препарата 4life Трансфер фактор Плюс.
- Восстановлением баланса кишечной микрофлоры.
- Нормализацией веса тела.
- Отказом от вредных привычек.
- Повышением стрессовой устойчивости.
- Пересмотром распорядка дня во избежание недосыпания, переутомления.
- Своевременным лечением инфекционных заболеваний.
- Увеличением количества времени, ежедневно проводимого на свежем воздухе.
При наличии прогрессирующих иммунных болезней профилактических мер оказывается недостаточно. Требуется действенное лечение, дополняемое препаратами серии 4 Life Трансфер фактор, официальный сайт дистрибьютора откроется по ссылке. Перечень лечебно-профилактических мероприятий, направленных на укрепление иммунитета, желательно согласовывать с врачом.