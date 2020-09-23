Методы укрепления иммунной системы

Вадим Карасев

Иммунитет обладает уникальной способностью к идентификации и блокировке вредоносных инфекционных агентов, способных нанести ущерб клеткам, органам, системам и организму в целом.

Сбои в работе иммунитета, для профилактики которых используется БАД Трансферфактор Эдванс, приводят не только к учащению проявлений различных недугов, но и к другим последствиям:

Общему недомоганию, ухудшению переносимости физических и умственных нагрузок.

Нездоровому состоянию кожных покровов.

Ломоте в мышцах, суставах.

Дискомфорту в различных частях тела.

Головным болям.

Повышению температуры тела.

Психоэмоциональной нестабильности.

Причины иммунных нарушений

Нарушения функционирования иммунитета обуславливаются:

Ведением нездорового образа жизни (вредными привычками).

Неправильным питанием (наличием вредных продуктов в меню, минерально-витаминной недостаточностью).

Интенсивными стрессовыми нагрузками.

Недостатком физической активности, свежего воздуха.

Неблагоприятными параметрами микроклимата.

Отсутствием эффективной терапии хронических болезней.

Способы повышения иммунитета

Перечень мероприятий, направленных на укрепление иммунной системы, представлен:

Постепенным закаливанием организма.

Коррекцией рациона. Помимо фруктов, овощей и зелени полезно употреблять кисломолочную продукцию, крупы, растительное масло, нежирные сорта мяса, рыбы. Следует отказаться от голодания и жестких диет, производящих разрушительный эффект. Из меню целесообразно исключить алкоголь, фаст-фуд, высококалорийную, другую вредоносную пищу, ограничить кондитерские изделия и другие сладости. Количество потребляемой жидкости увеличивается до двух литров в день.

Приемом биологически активного препарата 4life Трансфер фактор Плюс.

Восстановлением баланса кишечной микрофлоры.

Нормализацией веса тела.

Отказом от вредных привычек.

Повышением стрессовой устойчивости.

Пересмотром распорядка дня во избежание недосыпания, переутомления.

Своевременным лечением инфекционных заболеваний.

Увеличением количества времени, ежедневно проводимого на свежем воздухе.

При наличии прогрессирующих иммунных болезней профилактических мер оказывается недостаточно. Требуется действенное лечение, дополняемое препаратами серии 4 Life Трансфер фактор, официальный сайт дистрибьютора откроется по ссылке. Перечень лечебно-профилактических мероприятий, направленных на укрепление иммунитета, желательно согласовывать с врачом.