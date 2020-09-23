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Морские деликатесы и арктическая кухня как повод приехать в Мурманскую область

Морские деликатесы и арктическая кухня как повод приехать в Мурманскую область

Арктическая гастрономия может стать одним из направлений продвижения Мурманской области. Какие блюда уже можно попробовать в ресторанах северного региона, продегустировали и рассказали на арктическом пресс-завтраке, участниками которого стали глава Ростуризма Зарина Догузова и глава Мурманской области Андрей Чибис.


РЫБА, ОЛЕНИНА, ДИКОРОСЫ

Оленина, морские деликатесы и рыба из Баренцева моря, грибы и ягоды, ягель. Более 20 блюд, созданных на основе региональных продуктов  Мурманской области, составили  меню арктического пресс-завтрака, посвященного гастрономии русского Севера.

Калач с томленой олениной и брусничным взваром, соленая треска «Северное сияние», палтус на картофельных оладьях, икра из лесных грибов на гречишных блинах, оладьи с ягелем с соусом из морошки и черники, пироги «Поморские», каша на топленом молоке с морошкой и кедровыми орехами, чай «Хибинский» на горных травах, морской еж и морской гребешок – это лишь немногая часть того, что уже можно попробовать в ресторанах Мурманской области.

Поклонников мясной кухни порадует меню из оленины. Здесь из этого диетического мяса готовят множество блюд, начиная от чипсов и заканчивая сложносоставными рулетами и паштетами. Кстати, в силу полезности оленины мурманские власти даже прорабатывают возможность включить в меню местных школ котлеты из мяса оленя.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис признался, что любит из арктической кухни треску и морского ежа, а Зарина Догузова сообщила, что предпочитает блюда из дичи.


АРКТИЧЕСКАЯ КУХНЯ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ

Как считает глава Ростуризма Зарина Догузова, гастрономический туризм – это общая часть общего планирования поездки. «Вкусная еда – это важный элемент пути туриста. Возвращаясь из путешествия, человек рассказывает про свои гастрономические впечатления. Поэтому так важно продвигать местную кухню и локальные продукты», - отметила г-жа Догузова.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообещал создать соответствующие условия для продвижения арктической кухни, в том числе в других регионах России. «Мы готовы создать соответствующие экономические стимулы для того, чтобы продвигать арктическую кухню в наших ресторанах и в других регионах. Туризм - это важнейшая отрасль экономики, но пока для Мурманской области это только вызов, который мы приняли», - заявил он.

По мнению г-на Чибиса, Россия имеет все возможности занять первое место в рейтинге стран по туризму в Арктике, а Мурманск - стать столицей этого направления. «Мы точно можем победить всех. Мурманск - это арктическая столица России, и я мечтаю, чтобы он стал и столицей арктического туризма. Я уверен, что мы с этой задачей справимся», - подчеркнул он, отметив, что арктический туризм запускается, в том числе и через «арктическую» кухню.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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