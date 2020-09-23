«Морской полезный обитатель»: Польза и вред креветок для организма

Анастасия Иванова

Любите ли вы креветки? Думаю, что да. Ракообразных любят многие. Их предпочитают есть те, кто сидит на правильном питании и следит за своей фигурой. Сейчас абсолютно в любом магазине можно найти креветки разных размеров. Открытым остается вопрос о пользе и вреде креветок. Что они дают нашему организму и кому они противопоказаны?

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 20.1г.Жиры 0.5г.Углеводы 0г.Калорийность 85 ккал (на 100г.).Калий.Кальций.Магний.Натрий.Железо.Марганец.Медь.Цинк.





Полезные свойства

Витаминов в составе креветок нет, но это не значит, что положительные свойства тоже отсутствуют. Они есть и их немало. Самым главным плюсом является то, что креветки низкокалорийные, а значит их можно есть и не бояться набрать лишний вес. Креветки улучшают работу абсолютно всех органов и положительно действуют на сердечно-сосудистую систему. Частое употребление креветок уменьшает угрозу появления раковых заболеваний. Помимо этого, креветки:

Улучшает состояние волос, ногтей и кожи.Качественно работают репродуктивные органы.Вырабатывает тестостерон.Улучшают потенцию.Уменьшает угрозу появления патологии у ребенка в утробе матери.Улучшает работу нервной системы.Помогает при похудении.Улучшает работу щитовидной железы.Предотвращает развития инсульта.Насыщает организм полезными микроэлементами.

Креветки можно употреблять людям страдающим сахарным диабетом. Также регулярное употребление креветок способно обновлять ткани при хроническом панкреатите

Для детей

Детям креветки приносят тоже много пользы, то есть их можно только с трех лет и с особой осторожностью. Для начала следует убедиться в том, что у ребенка нет аллергии. Если после небольшого количества появились высыпания и зуд, то следует прекратить их употребления на длительное время.

Противопоказания

Особых противопоказаний в употреблении нет, но, если есть креветки в неограниченных количествах можно спровоцировать появление аллергии. Людям с повышенным холестерином также следует отказаться от употребления креветок.

В остальных случаях ежедневное употребление креветок принесет пользу всему организму. Готовка с креветками принесет не только красивую подачу, но и восхитительный вкус. При выборе креветок стоит уточнить их обитания, так как в креветки, выращенных на фермах добавляют стимуляторы роста и антибиотики.