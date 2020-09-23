Московская школьница написала прощальное письмо и исчезла после уроков

Влада Некрасова

В одной из школ Москвы пропала 12-летняя ученица, которая ушла после шестого урока из здания, но успела передать однокласснику свой телефон и прощальную записку, адресованную матери. Видеокамеры неподалёку от учебного заведения смогли зафиксировать направление в котором ушла девочка. Следствие сейчас пытается использовать эту информацию.

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На полученных материалах видно, что сначала она стояла на крыльце школы, затем помахала кому-то рукой, а потом очень быстро побежала к воротам. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье части 2 статьи 105 УК («Убийство»).

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Несмотря на то, что одноклассники девочки, знакомые и близкие семьи подозревают, что ребёнок уже не вернётся домой, так как, скорее всего, «она попала в беду», мать пропавшей верит в счастливое завершение истории и старается сделать всё, чтобы найти сбежавшего ребёнка.

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«Мы все были подростками, и нас всех много что не устраивало! Но это все исправимо и проходит. Я твоя мама и жду тебя дома»,

— опубликовала мать обращение к ученице.

Стоит также отметить, что поисками девочки занялись и волонтёры. Надеемся, что ситуация скоро разрешится, а ученица сможет вернуться домой здоровой и невредимой.

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