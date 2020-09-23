Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Наташа Королева об измене мужа Тарзана: "Каждая семья проходит через кризис"

Наташа Королева об измене мужа Тарзана: "Каждая семья проходит через кризис"

Наташа Королева об измене мужа Тарзана: "Каждая семья проходит через кризис"

Неделю назад 50-летний Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, публично признался в измене своей 47-летней жене Наташе Королевой. Танцор эротического жанра заявил, что какие-то знакомые накачали его некими веществами и "развели" на секс с девушкой по имени Анастасия Шульженко, которая впоследствии призналась, что беременна от Сергея.

Сегодня Наташа Королева дала развернутый комментарий по поводу неприятной ситуации, которая произошла в их с Сергеем Глушко семье. Она опубликовала в своем инстаграме пост, в котором рассказала о своем отношении к кризисам в браке.

Наташа Королева и Сергей Глушко

Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово кризис состоит из 2 иероглифов: один переводится как "разрушение", второй — "шанс"! Разрушение дает нам новый шанс! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— написала Наталья.


 


Попутно Королева также анонсировала скорый выход нового трека под названием "Красная помада", в котором поет о проблемах в отношениях мужчины и женщины, когда партнер перестал обращать внимания на свою возлюбленную.

Красная помада мне идет, а он оказался не тот.Для него я невидимая, даже если разденусь догола.О-ла-ла,

— поет Королева в новой песне.

Наташа Королева

Большинство подписчиков Наташи заподозрили, что вся ситуация с изменой была лишь пиаром нового хита Королевой, и принялись осуждать звездную пару за "разыгранный спектакль":

Так это был спектакль перед премьерой песни! Браво! Актеры! Нет! Шуты!

Да позор Тарзану, даже если это пиар! Слишком низкая проба!

Ой да ладно, посмеялись над народом, бабки срубили и на моря.

Сергей Глушко

К слову, были и те поклонники, которые поддержали Наташу в сложившейся ситуации, и пожелали ей сил, чтобы пережить предательство от мужа и сохранить семью.

Напомним, что Наташа Королева и Сергей Глушко в браке уже больше семи лет, — их свадьба состоялась летом 2003 года. За год до свадьбы у певицы и танцора родился сын Архип, который недавно решил пойти по маминым стопам и запел.

Сергей Глушко и Наташа Королева
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Украинские военные на учениях не смогли выстрелить из комплекса Javelin
Украинские военные на учениях не смогли выстрелить из комплекса
"Ухожу": Ивлееву возмутила реакция подписчиков на ее откровенный снимок
"Ухожу": Ивлееву возмутила реакция подписчиков на ее откровенный
Ляшко рассказал, как Украина готовится ко второй волне коронавируса
Ляшко рассказал, как Украина готовится ко второй волне коронавируса
Наташа Королева об измене мужа Тарзана: "Каждая семья проходит через кризис"
Наташа Королева об измене мужа Тарзана: "Каждая семья проходит через
FT: Ангела Меркель придерживается «Северного потока — 2»
FT: Ангела Меркель придерживается «Северного потока — 2»
"Шиттс Крик": главное о сериале — триумфаторе "Эмми", про который говорят все
"Шиттс Крик": главное о сериале — триумфаторе "Эмми", про который
Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии
Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии
Таро-прогноз на октябрь 2020 года
Таро-прогноз на октябрь 2020 года
"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для МС-21
"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для
Звезда "Довода" намекнул на возможный сиквел
Звезда "Довода" намекнул на возможный сиквел
Никаких доказательств. МИД сделал новое заявление по ситуации с Навальным
Никаких доказательств. МИД сделал новое заявление по ситуации с
В США спрогнозировали победителя в войне Польши и Белоруссии
В США спрогнозировали победителя в войне Польши и Белоруссии

Топ на сегодня

Какая рыба самая полезная
Какая рыба самая полезная
Иркутское землетрясение ощутили в почти 400 поселениях двух регионов
Иркутское землетрясение ощутили в почти 400 поселениях двух регионов
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России
Роспуск и формирование правительства России будет проходить по-новому
Роспуск и формирование правительства России будет проходить по-новому
Солнце и много смеха: Кейт Миддлтон встретилась с волонтерами в Баттерси-парке
Солнце и много смеха: Кейт Миддлтон встретилась с волонтерами в

Еще по теме

Наташа Королева допустила измену мужа с Анастасией Квитко
Наташа Королева прочно сидит на шее мужа
Наташа Королева призналась в неудачных попытках ЭКО
Бизнес Тарзана «умер»