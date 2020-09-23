Наташа Королева об измене мужа Тарзана: "Каждая семья проходит через кризис"

Вадим Карасев

Неделю назад 50-летний Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, публично признался в измене своей 47-летней жене Наташе Королевой. Танцор эротического жанра заявил, что какие-то знакомые накачали его некими веществами и "развели" на секс с девушкой по имени Анастасия Шульженко, которая впоследствии призналась, что беременна от Сергея.

Сегодня Наташа Королева дала развернутый комментарий по поводу неприятной ситуации, которая произошла в их с Сергеем Глушко семье. Она опубликовала в своем инстаграме пост, в котором рассказала о своем отношении к кризисам в браке.

Наташа Королева и Сергей Глушко

Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово кризис состоит из 2 иероглифов: один переводится как "разрушение", второй — "шанс"! Разрушение дает нам новый шанс! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— написала Наталья.

Попутно Королева также анонсировала скорый выход нового трека под названием "Красная помада", в котором поет о проблемах в отношениях мужчины и женщины, когда партнер перестал обращать внимания на свою возлюбленную.

Красная помада мне идет, а он оказался не тот.Для него я невидимая, даже если разденусь догола.О-ла-ла,

— поет Королева в новой песне.

Наташа Королева

Большинство подписчиков Наташи заподозрили, что вся ситуация с изменой была лишь пиаром нового хита Королевой, и принялись осуждать звездную пару за "разыгранный спектакль":

Так это был спектакль перед премьерой песни! Браво! Актеры! Нет! Шуты!

Да позор Тарзану, даже если это пиар! Слишком низкая проба!

Ой да ладно, посмеялись над народом, бабки срубили и на моря.

Сергей Глушко

К слову, были и те поклонники, которые поддержали Наташу в сложившейся ситуации, и пожелали ей сил, чтобы пережить предательство от мужа и сохранить семью.

Напомним, что Наташа Королева и Сергей Глушко в браке уже больше семи лет, — их свадьба состоялась летом 2003 года. За год до свадьбы у певицы и танцора родился сын Архип, который недавно решил пойти по маминым стопам и запел.

Сергей Глушко и Наташа Королева