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Никаких доказательств. МИД сделал новое заявление по ситуации с Навальным

Никаких доказательств. МИД сделал новое заявление по ситуации с Навальным
В МИД РФ заявили, что никаких доказательств причастности России к ситуации с блогером Алексеем Навальным нет и быть не может, передает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России санкциями из-за якобы применения химического оружия в отношении Навального.

"Считаем такого рода риторику недопустимой, никаких доказательств некого российского участия, как они говорят, российский след, в произошедшем нет и быть не может", – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на высказывание госсекретаря США.


добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Также Захарова призвала США "вместо оказываемого давления на ФРГ" попросить немецких специалистов передать пробы российской стороне.


Двадцатого августа стало известно, что самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо в полете. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном Минздраве подтвердили, что пациент находится в реанимации.

Основным рабочим диагнозом, поставленном Навальному российскими врачами, является нарушение углеводного баланса и обмена веществ. В пятницу, 21 августа, медики разрешили перевод пациента на лечение в Германию. Седьмого сентября врачи из Charite сообщили, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

После поступления Навального на лечение в немецкую клинику правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".

Немецкий кабмин сообщил, что эти выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, но не привел названия лабораторий. Параллельно в ОЗХО по запросу Берлина начали собственное исследование в связи с ситуацией.


В МИД подчеркнули, что ожидают от ФРГ ответа на запрос по Навальному.

Ранее радио Sputnik сообщало, что МИД ФРГ получил второй запрос от РФ по Навальному.

# В мире
По материалам: ria.ru

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