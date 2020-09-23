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«Новый Муж», — Ольга Бузова закрутила роман с Александром Петровым

«Новый Муж», — Ольга Бузова закрутила роман с Александром Петровым

Кажется, Ольга Бузова больше не скрывает, что ее отношения с Давой совсем разладились: сначала мы увидели их новости о расставании, затем певица начала «закидывать» своих фолловеров грустными публикациями в stories из роскошного отеля, намекая, что она провела эту ночь в полном одиночестве… Лишь мысли о будущем сопровождали ее в тот момент.


Ольга Бузова и Давид Манукян

Спустя некоторое время у ребят, казалось бы, все наладилось, лента стала вновь наполняться совместными снимками с Давой, в интервью сладкая парочка целовалась с горящими глазами, но несколько дней назад все снова вернулось на круги своя: Оля удалила все публикации с бойфрендом, а сегодня и вовсе выставила фото с актером Александром Петровым.


© Instagram / dmitry_solovyev

«Только что мы выяснили, что не только я являюсь поклонницей таланта Александра Петрова @actorsashapetrov, но и он любитель моего творчества Весь Новый год отдыхал с семьей и друзьями под песню «Мандаринка»»,

— пофлиртовала Бузова с ним в комментариях.

Текст поста задел фанатов Манукяна. Слишком сладко селебрити описала своего нового спутника. Поклонники певицы «Мандаринки» не сомневаются… У Оли новый роман.

© Instagram / buzova86

«Быстро же она переключилась с Давы на этого актера!»

— пишут на страничке Оли.

Однако, недавно девушка открыто «стреляла глазками» и на «Ледниковом периоде», когда каталась в паре со знаменитым фигуристом. Кто же на самом деле теперь является бойфрендом знаменитости?

© Instagram / Ольга Бузова Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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