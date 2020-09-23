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ООН благодарна Путину за предложение о бесплатной вакцине от Covid-19

ООН благодарна Путину за предложение о бесплатной вакцине от Covid-19

Медицинские службы Организации объединенных наций (ООН) изучат предложение президента России Владимира Путина о бесплатной вакцине от коронавируса для сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генерального секретаря.

«Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами», — заявили в офисе.

Ранее во время выступления на Генеральной ассамблее ООН Путин сказал, что Россия готова бесплатно предоставить вакцину «Спутник-V» для сотрудников ООН. По его словам, обращения из ООН о поставке вакцины к российской стороне уже поступали.

Напомним, по словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, в октябре в России будет наработано около 500 тыс. единиц вакцины от коронавируса, до конца года — 2−3 млн единиц. На максимальную мощность планируется выйти с февраля следующего года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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