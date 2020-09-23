ООН благодарна Путину за предложение о бесплатной вакцине от Covid-19
Медицинские службы Организации объединенных наций (ООН) изучат предложение президента России Владимира Путина о бесплатной вакцине от коронавируса для сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генерального секретаря.
Ранее во время выступления на Генеральной ассамблее ООН Путин сказал, что Россия готова бесплатно предоставить вакцину «Спутник-V» для сотрудников ООН. По его словам, обращения из ООН о поставке вакцины к российской стороне уже поступали.
Напомним, по словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, в октябре в России будет наработано около 500 тыс. единиц вакцины от коронавируса, до конца года — 2−3 млн единиц. На максимальную мощность планируется выйти с февраля следующего года.