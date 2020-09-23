Почему я отказалась от идеи выращивания колоновидных яблонь?

Алексей Вольцев

Все мы хотим, чтобы в саду было как можно больше интересных насаждений. Одним из таких интересных и полезных, в последнее время стала яблоня колоновидная. Мы не будем обсуждать сорта и виды, мы поговорим о достоинствах и недостатках таких растений в общем. Я после того, как сравнила и взвесила все за и против, отказалась от выращивания этой культуры.

У такого типа яблонь много плюсов, с этим не поспоришь. Самый главный плюс, это то, что яблоня занимает немного места. У нее нет кроны, поэтому высаживать их можно с частотой в один метр. Все намного проще со сбором урожая. Не нужно никаких лестниц, стремянок и приспособлений для сбора урожая. Яблони редко достигают 3-х метров в высоту.

Для такой небольшой яблоньки, они достаточно урожайны. Ствол практически усыпан яблоками. Существует достаточно много сортов, всегда можно выбрать яблоки по своему вкусу. И, наконец, такие плодовые деревья начинают плодоносить раньше, чем обычные. Если большие яблони порадуют вас урожаем на 6-7 год, то колоновидная даст первые плоды уже на 3-4 год.





На этом плюсы заканчиваются, и мы переходим к минусам, которых тоже предостаточно. Начнем с того, что в период начала роста яблони такого типа требуют к себе очень много внимания. Нельзя допустить созревания первого урожая, даже на второй и третий год придется следить за количеством цветков, обрывать лишние. А лишних будет много. На второй год допускается оставить на яблоне всего 8-10 яблок, на третий чуть больше. Количество яблок можно увеличивать только постепенно, так как слишком большая нагрузка на один ствол может его сломать.

Корневая система у колоновидных яблонь маленькая, неразвитая. А это значит, что весь сезон яблони нужно не только подкармливать, но и поливать. В противном случае яблоки будут мелкими, а то и совсем осыпятся.

А теперь еще одна интересная деталь. За рост и развитие яблони отвечает верхняя почка роста. А на нее открыта настоящая охота. Очень она привлекает грызунов всевозможных, а самое главное — ее постоянно пытается заморозить зимняя стужа. Если не удалось сохранить ее, то никакой колоновидной яблони не получится.

Чтобы вырастить такую яблоню на участке, там нужно практически жить. Не все могут позволить себе находиться столько времени на даче, не могу и я. Поэтому мне пришлось пока отказаться от выращивания колоновидных яблонь.