Появились фото Михаила Борисова в гробу

Анастасия Иванова

Сегодня проходит церемония прощания с легендарным ведущим Михаилом Борисовым в Москве, и хотя журналистам запретили близко подходить к гробу, во избежание скандальных снимков, инсайдерам всё-таки удалось запечатлеть мэтра. Эксклюзивными кадрами поделилось издание Телепрограмм.про

Как установила медицинская экспертиза, причиной ухода из жизни Борисова стала коронавирусная инфекция. Причем телеведущий до последнего отказывался от госпитализации и находился в рабочем графике, контактируя с многочисленными работниками съемочной группы. В настоящий момент, все они помещены на 14-дневный карантин. У Михаила Борисова было поражение 75 % лёгких, организм не выдержал.

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