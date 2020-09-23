Порошенко решил оплатить штрафы за украинских военных на Донбассе
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» и депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что готов сам оплачивать штрафы, наложенные на украинских военных на Донбассе.
О том, что такая практика будет иметь место, накануне сообщил в своем Facebook известный украинский информационный провокатор Юрий Бутусов. По его словам на украинских военнослужащих могут якобы наложить штраф за открытый без приказа ответный огонь на территории ООС.
Поскольку о своей готовности платить эти штрафы Порошенко сказал во время предвыборной рекламы в телеэфире, можно предположить, что щедрость экс-президента распространяется только на время предвыборной гонки.
Он также раскритиковал руководство Минобороны за приказ № 330, который якобы лишает военнослужащих премий за ответный огонь без приказа.
Между тем, в самом Минобороны опровергли информацию о пресловутом приказе. Там заявили, что на самом деле данный приказ еще не издан, и объяснили, что в нем нет речи о штрафах.
По версии военного ведомства цель приказа обратная — дополнительно мотивировать украинских военных, «которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях».
Ранее ИА Newstes сообщало, что депутат Госдумы России и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в интервью Ксении Собчак решила не предавать казни Петра Порошенко, а ограничиться отправкой его на Колыму.