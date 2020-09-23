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Порошенко решил оплатить штрафы за украинских военных на Донбассе

Порошенко решил оплатить штрафы за украинских военных на Донбассе

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» и депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что готов сам оплачивать штрафы, наложенные на украинских военных на Донбассе.

О том, что такая практика будет иметь место, накануне сообщил в своем Facebook известный украинский информационный провокатор Юрий Бутусов. По его словам на украинских военнослужащих могут якобы наложить штраф за открытый без приказа ответный огонь на территории ООС.

Поскольку о своей готовности платить эти штрафы Порошенко сказал во время предвыборной рекламы в телеэфире, можно предположить, что щедрость экс-президента распространяется только на время предвыборной гонки.

«У меня сейчас есть очень хорошая идея. Я обращусь к одному из объединений ветеранов и предложу, чтобы каждому военному, которого власти решатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму. И ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные, которые защищают нашу землю, пострадали», — сказал бывший гарант в эфире телеканала «34».

Он также раскритиковал руководство Минобороны за приказ № 330, который якобы лишает военнослужащих премий за ответный огонь без приказа.

Между тем, в самом Минобороны опровергли информацию о пресловутом приказе. Там заявили, что на самом деле данный приказ еще не издан, и объяснили, что в нем нет речи о штрафах.

По версии военного ведомства цель приказа обратная — дополнительно мотивировать украинских военных, «которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях».

Ранее ИА Newstes сообщало, что депутат Госдумы России и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в интервью Ксении Собчак решила не предавать казни Петра Порошенко, а ограничиться отправкой его на Колыму.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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