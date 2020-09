Пошла вон! Пeвица Алёнa Кравец осквернила могилу Юлии Началовой

View this post on Instagram

Смотрите прямо сейчас на Первом канале в программе «Пусть говорят». Сказать. что было горячо и эмоционально, - это ничего не сказать! Несмотря на мой огромный опыт на ТВ, я до сих пор не могу привыкнуть к наглости, беспринципности , бесцеремонности некоторых провинциальных дурно воспитанных особ. Подстилки понаехали! Да ещё имеют наглость нападать на благородных дам! Метила дешёвка в Кравец, а попало милому моему любимому Шаляпину! @shalyapin_official Смотрите эфир 🔥📺, после программы, обсудим.😘 #аленакравец #первыйканал #пустьговорят