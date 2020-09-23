Пошла вон! Пeвица Алёнa Кравец осквернила могилу Юлии Началовой

Алексей Вольцев

Певица Алена Кравец решила продемонстрировать всем, как уважительно она относилась к творчеству Юлии Началовой. Первое правило инстадивы: «Не сфоткал в инсту, значит этого не было». Поэтому ей пришлось приехать на кладбище. Кажется, целью посещения места погребения умерших было почтить память знаменитости, однако Аленушка быстро забылась и начала «фоткаться» у могилы, чтобы потом выложить себя в лучшем ракурсе в «Инсту». Такое хамское поведение возмутило увидевших снимок и, по словам пользователей сети, оскорбило знаменитую Началову.

«Интересно, это мадам вообще в курсе где она находится? Больше не нашла, где пропиариться, совсем поехала… А лицо у нее такое наигранное, долго наверное гуглила, как правильно скорбить у могилы»

«Инстасамки совсем потеряли грани! Страшная жизнь настала! Остановитесь! Ни стыда ни совести!»

— комментируют под постами в Instagram.

Похоже, что у блондинки уволился пиарщик или она наняла дилетанта. Разумеется, мы видели знаменитостей разный «мастей»: одни (Айза) выкладывают порно-контент для пиара, другие женятся на бабушках (привет Прохору!), но фотосессия на кладбище — это уже слишком… даже для Кравец.

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