Пошла вон! Пeвица Алёнa Кравец осквернила могилу Юлии Началовой

Пошла вон! Пeвица Алёнa Кравец осквернила могилу Юлии Началовой
Певица Алена Кравец решила продемонстрировать всем, как уважительно она относилась к творчеству Юлии Началовой. Первое правило инстадивы: «Не сфоткал в инсту, значит этого не было». Поэтому ей пришлось приехать на кладбище. Кажется, целью посещения места погребения умерших было почтить память знаменитости, однако Аленушка быстро забылась и начала «фоткаться» у могилы, чтобы потом выложить себя в лучшем ракурсе в «Инсту». Такое хамское поведение возмутило увидевших снимок и, по словам пользователей сети, оскорбило знаменитую Началову.
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Смотрите прямо сейчас на Первом канале в программе «Пусть говорят». Сказать. что было горячо и эмоционально, - это ничего не сказать! Несмотря на мой огромный опыт на ТВ, я до сих пор не могу привыкнуть к наглости, беспринципности , бесцеремонности некоторых провинциальных дурно воспитанных особ. Подстилки понаехали! Да ещё имеют наглость нападать на благородных дам! Метила дешёвка в Кравец, а попало милому моему любимому Шаляпину! @shalyapin_official Смотрите эфир 🔥📺, после программы, обсудим.😘 #аленакравец #первыйканал #пустьговорят
«Интересно, это мадам вообще в курсе где она находится? Больше не нашла, где пропиариться, совсем поехала… А лицо у нее такое наигранное, долго наверное гуглила, как правильно скорбить у могилы»
«Инстасамки совсем потеряли грани! Страшная жизнь настала! Остановитесь! Ни стыда ни совести!»— комментируют под постами в Instagram.
Похоже, что у блондинки уволился пиарщик или она наняла дилетанта. Разумеется, мы видели знаменитостей разный «мастей»: одни (Айза) выкладывают порно-контент для пиара, другие женятся на бабушках (привет Прохору!), но фотосессия на кладбище — это уже слишком… даже для Кравец.
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Что интересно нам готовит эта осень? 🍂 Будет ли «вторая волна», как вы думаете? Ну и будут ли интересно показы, выступления, презентации в том же прежнем режиме? 🎉 Ведь перед запуском моего парфюма планировала делать презентацию!💃🎉🎤💫 Ну, а я как истинный оптимист мыслю только позитивно и никакой осенней грусти и хандры, только яркие краски! 😘🌈 #аленакравец #мояосень #междунамилюбовь #чернокраснаялюбовь ❤️🖤