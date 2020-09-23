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«Поза «наездница» подарит ему второго ребенка!» — сексолог озвучила лучшую секс-позу для Петросяна

«Поза «наездница» подарит ему второго ребенка!» — сексолог озвучила лучшую секс-позу для Петросяна

Новость о том, что у 75-летнего юмориста Евгения Петросяна родился сын Ваган, взбудоражила общественность. Публика была шокирована разницей в возрасте Евгения и его 5-ой супруги, 31-летней помощницы Татьяны Брухуновой, а также готовностью пожилого мужчины к отцовству.


Медийный сексолог Елена Перелыгина серьезно отнеслась к новости и решила дать свой комментарий относительно интимных отношений обсуждаемой пары. По ее мнению, скоро юморист захочет еще одного ребенка, ведь с Брухуновой он помолодел и расцвел, но в сексе Петросяну экспериментировать не стоит, лучше выбрать позы с меньшей активностью, чтобы отказаться от чрезмерных нагрузок.

«Это может быть поза «наездница», где женщина располагается сверху и выполняет активную роль во время занятий любовью. Также я порекомендовала бы позу «на боку»: там тоже активность партнера сведена к минимуму. Даже классическая «миссионерская» поза уже чревата последствиями. А уж про «догги стайл» и вовсе молчу. Если желаете сохранить коленные суставы до глубокой старости, то настоятельно советую от нее отказаться»,

— делится «Собеседник» комментарием сексолога.
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Вчера меня атаковали СМИ с вопросом: «Как я собираюсь отпраздновать своё 75-летие?». Отвечаю: я не собирал гостей, хотя это надо было сделать. День мой прошёл в работе в моем офисе, сотрудники преподнесли мне торт, мы его съели под бутылку хорошего вина. Это никак не отразилось на нашей дальнейшей работе. Вот, собственно, и все. Юбилеи я привык отмечать очередными театрально-эстрадными достижениями. Пандемия, как я говорил, сбила наши планы, но я надеюсь очередные обещанные её волны не помешают нам сделать что-то бенефисное! Благодарю всех, кто меня вчера поздравил и тех, кто не поздравил! Всем добра! #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #75 #спасибозапоздравления#

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По материалам: popcake.tv

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