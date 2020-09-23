Президент Литвы: ООН должна «защитить свободу слова» в Белоруссии

Анастасия Иванова

ООН должна призвать правительство Белоруссии к переходу власти, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Фундаментальные основы демократического общества и свободы слова, как и права на самоопределение, находятся под атакой в Белоруссии. Пришло время защитить ценности международного сообщества», — сказал он.

По мнению литовского президента, «ООН должна внимательно следить за ситуацией в Белоруссии, призывать ее власти воздерживаться от применения силы, обеспечивать соблюдение прав человека и начать переход власти».

Также Гитанас Науседа прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Навального.

«Как показывает недавний случай с отравлением Алексея Навального, в некоторых странах давление на силы оппозиции быстро перерастает в действия, угрожающие жизни», — отметил он.

Президент Литвы также призвал «наказать виновных» [в ситуации с Навальным] для «сохранения международного порядка».