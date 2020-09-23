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Президент РФ предложил бесплатные поставки российской вакцины от коронавируса для сотрудников ООН

Президент РФ предложил бесплатные поставки российской вакцины от коронавируса для сотрудников ООН

Президент России Владимир Путин заявил в выступлении, которое транслировалось во вторник в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных наций (ГА ООН), что Россия готова предоставить вакцину "Спутник-V" для сотрудников ООН.

"Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и её подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными", - заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что с опасным вирусом может столкнуться каждый. "Коронавирус не обошел стороной и персонал Организации Объединенных Наций, ее штаб-квартиры и региональные структуры", - констатировал он.

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По материалам: uposters.ru

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