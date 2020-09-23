Президент РФ предложил бесплатные поставки российской вакцины от коронавируса для сотрудников ООН

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин заявил в выступлении, которое транслировалось во вторник в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных наций (ГА ООН), что Россия готова предоставить вакцину "Спутник-V" для сотрудников ООН.



"Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и её подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными", - заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что с опасным вирусом может столкнуться каждый. "Коронавирус не обошел стороной и персонал Организации Объединенных Наций, ее штаб-квартиры и региональные структуры", - констатировал он.