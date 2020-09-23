Продолжается акция «Культурная ботаника»

Алексей Вольцев

Продолжается акция «Культурная ботаника», сообщает пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации.

Акция организована в рамках программы «Культура для школьников», инициированной Минкультуры России совместно с Минпросвещения России и Ботаническим садом МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород», и посвящена популяризации науки и русского изобразительного искусства среди детей. Школьники могут провести свое исследование об определенном растении, изучить его историю и символику в культуре, а также узнать и рассказать о его характеристиках с точки зрения ботаники. Поделиться своими открытиями и фотографиями можно в социальных сетях под хештегом #культурнаяботаника.

«Главная задача этой акции – пробудить в детях интерес к изучению живой природы и культуры. Мы предлагаем участникам выбрать растение, изучить его ботанические свойства, а также роль и символику в истории искусства, а затем поделиться своими открытиями в социальных сетях», – сообщила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

В пресс-службе уточнили, что к акции присоединилась джазовая певица и ведущая Теона Контридзе. Своим объектом изучения она выбрала кувшинки. На своей странице в Instagram певица рассказала о том, что в славянской мифологии водяная лилия связана с легендами о русалках, а в живописи образ кувшинки запечатлен на полотнах мастеров знаменитого «абрамцевского кружка». Белые кувшинки – важная деталь таких картин, как «На лодке. Абрамцево» Василия Поленова или «Пруд в Ахтырке» Виктора Васнецова.

Ранее к акции присоединился заслуженный артист России Вячеслав Манучаров: на своей странице в Instagram он поделился фотографией и исследованием о папоротнике.

Акция «Культурная ботаника» продлится до 30 сентября.