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Пушилин разрешил жителям неподконтрольных территорий пользоваться украинскими паспортами, но с условием

Пушилин разрешил жителям неподконтрольных территорий пользоваться украинскими паспортами, но с условием

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Главарь квазиреспублики «ДНР» Денис Пушилин, который ранее начал раздавать ключи от чужих квартир, заявил, что на подконтрольной боевикам территории можно использовать паспорта граждан Украины.

Как сообщают «Новости Донбасса», Пушилин издал «указ», который устанавливает, что «органы ДНР» могут принимать в качестве одного из документов, удостоверяющих личность людей, «местом постоянного проживания которых является Донецкая Народная Республика», паспорт гражданина Украины, в том числе с отметками, «проставленными органами регистрации актов гражданского состояния ДНР и подразделениями уполномоченного органа Российской Федерации в сфере миграции».

Сообщается, что эта «норма» вступила в силу 23 сентября.

Сепаратисты теперь допускают проставление в украинский паспорт отметок «ДНР» и России, хотя на практике это происходило и раньше.

По украинскому законодательству проставление любой отметки незаконных формирований во внутренний паспорт гражданина Украины делает его недействительным.

Ранее сообщалось, что российские военные вывозят свои семьи с оккупированной части Донецкой области.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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