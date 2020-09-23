Россия и Греция готовятся возобновить авиасообщение

Алексей Вольцев

Греция продлила действие квоты по ограниченному въезду граждан РФ еще на две недели. По информации источников «Вестника АТОР», российская сторона готова поддержать инициативу греческих властей и возобновить авиасообщение на двусторонней основе.

ГРЕЦИЯ ПРОДЛИЛА КВОТУ ДО 5 ОКТЯБРЯ

Греция пролонгировала с 21 сентября по 5 октября действие директивы по въезду российских граждан. Напомним, власти Греции с 7 сентября разрешили въезд до 500 россиян в неделюпри условии наличия отрицательного теста на коронавирус, подтверждения брони в отеле и прибытия в один из трех аэропортов - Афин, Салоников или Ираклиона (Крит).

По уточненной информации греческих властей, при въезде в Грецию россияне будут повторно подвергнуты тестированию на COVID-19 методом ПЦР. До выдачи результатов лабораторного исследования путешественники должны оставаться по месту временного проживания.

Напомним, авиасообщение с Грецией приостановлено в марте из-за ситуации с коронавирусом. До сих пор осуществлялись только вывозные рейсы. Воспользоваться ими можно, только имея на это документально подтвержденные основания.

По оценке управляющего директора TEZ TOUR Греция Димитриса Харитидиса, за прошедшие две недели с момента открытия греческих границ «с высокой долей вероятности» квота путешественников из РФ, прибывающих транзитом, не была полностью выбрана.

КОГДА МОЖЕТ ВОЗОБНОВИТЬСЯ ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ

Между тем, в туроператорских компаниях сообщают о вероятности возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грецией. Так, по информации г-на Харитидиса, российские власти рассматривают возможность возобновления авиасообщения с Грецией с 1 октября на условиях ограничения рейсов: до двух в неделю.

По данным эксперта, один рейс по маршруту Москва-Афин на основе паритетности будет выполняться российским перевозчиком, другой – греческим.

О том, что рестарт рейсов в Грецию возможен с начала октября, рассказал и генеральный директор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди. «Действительно, есть предварительная информация, что российские власти готовы возобновить авиасообщение с Грецией. Российская сторона официально обратилась к греческой стороне с таким предложением. И возможно, вопрос будет решен в ближайшие дни», - сообщил г-н Цандекиди.

МИХАИЛ МИШУСТИН ЕДЕТ НА АФОН

Кстати, по сообщениям греческих СМИ, в Греции ожидают визита премьер-министра России Михаила Мишустина 24-25 сентября на Святую гору Афон. Глава российского правительства совершит паломническую поездку, в рамках которой посетит Кариес, где встретится с руководством Афона, и Свято-Пантелеимонов монастырь.