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Россия и Греция готовятся возобновить авиасообщение

Россия и Греция готовятся возобновить авиасообщение

Греция продлила действие квоты по ограниченному въезду граждан РФ еще на две недели. По информации источников «Вестника АТОР», российская сторона готова поддержать инициативу греческих властей и возобновить авиасообщение на двусторонней основе.


ГРЕЦИЯ ПРОДЛИЛА КВОТУ ДО 5 ОКТЯБРЯ

Греция пролонгировала с 21 сентября по 5 октября действие директивы по въезду российских граждан. Напомним, власти Греции с 7 сентября разрешили въезд до 500 россиян в неделюпри условии наличия отрицательного теста на коронавирус, подтверждения брони в отеле и прибытия в один из трех аэропортов - Афин, Салоников или Ираклиона (Крит).

По уточненной информации греческих властей, при въезде в Грецию россияне будут повторно подвергнуты тестированию на COVID-19 методом ПЦР. До выдачи результатов лабораторного исследования путешественники должны оставаться по месту временного проживания.

Напомним, авиасообщение с Грецией приостановлено в марте из-за ситуации с коронавирусом. До сих пор осуществлялись только вывозные рейсы. Воспользоваться ими можно, только имея на это документально подтвержденные основания.

По оценке управляющего директора TEZ TOUR Греция Димитриса Харитидиса, за прошедшие две недели с момента открытия греческих границ «с высокой долей вероятности» квота путешественников из РФ, прибывающих транзитом, не была полностью выбрана.


КОГДА МОЖЕТ ВОЗОБНОВИТЬСЯ ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ

Между тем, в туроператорских компаниях сообщают о вероятности возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грецией. Так, по информации г-на Харитидиса, российские власти рассматривают возможность возобновления авиасообщения с Грецией с 1 октября на условиях ограничения рейсов: до двух в неделю.

По данным эксперта, один рейс по маршруту Москва-Афин на основе паритетности будет выполняться российским перевозчиком, другой – греческим.

О том, что рестарт рейсов в Грецию возможен с начала октября, рассказал и генеральный директор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди. «Действительно, есть предварительная информация, что российские власти готовы возобновить авиасообщение с Грецией. Российская сторона официально обратилась к греческой стороне с таким предложением. И возможно, вопрос будет решен в ближайшие дни», - сообщил г-н Цандекиди.


МИХАИЛ МИШУСТИН ЕДЕТ НА АФОН

Кстати, по сообщениям греческих СМИ, в Греции ожидают визита премьер-министра России Михаила Мишустина 24-25 сентября на Святую гору Афон. Глава российского правительства совершит паломническую поездку, в рамках которой посетит Кариес, где встретится с руководством Афона, и Свято-Пантелеимонов монастырь.

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По материалам: atorus.ru

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