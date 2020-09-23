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Сделкой по покупке «Яндексом» TCS Group займётся ФАС

Сделкой по покупке «Яндексом» TCS Group займётся ФАС

Сделка по приобретению «Яндексом» TCS Group потребует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом сообщила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева.

«В рамках такого согласования будет проанализировано пересечение деятельности компаний, участвующих в сделке, и их групп лиц, а также оценены возможные эффекты для состояния конкуренции на соответствующих рынках», — цитирует «Интерфакс» пояснения представителя антимонопольного ведомства.

При этом в регуляторе уточнили, что анализ будет проводиться уже в случае поступления ходатайства и пока оценивать возможные риски преждевременно.

Как сообщало ИА Newstes, о планируемой сделке, в рамках которой «Яндекс» может стать владельцем 100% акций TCS Group, стало известно во вторник вечером. «Яндекс» предварительно договорился о покупке TCS за $ 5,48 млрд деньгами и своими акциями, сделка потребует согласия акционеров интернет-компании. Основным акционером TCS Group является Олег Тиньков, владеющий 40,4%. В марте 2020 года он передал права на свою долю в семейный траст. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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