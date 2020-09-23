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Сенат США уличил сына Байдена в коррупции на Украине и нашел связь с Еленой Батуриной

Сенат США уличил сына Байдена в коррупции на Украине и нашел связь с Еленой Батуриной

Американские сенаторы опубликовали отчет о сомнительных финансовых операциях и коррупции Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Основные тезисы из документа представило издание Daily Wire.

Расследование было инициировано председателем комитета Сената по финансам Чарльзом Грассли после продажи американской компании фирме из Китая, уличенной в связях с Хантером Байденом. Сенаторы усмотрели в этом конфликт интересов и начали проверку. Отчет основан на материалах правительства США, данных от лоббистов Демпартии и интервью действующих и бывших американских чиновников.

Как выяснилось, Хантер еще в апреле 2014 года стал членом совета директоров украинской Burisma Holdings с зарплатой $50 тыс., за которую оказывал некие консультационные услуги. Администрация Барака Обамы знала об этом, причем 2 дипломата предупреждали о репутационных потерях для США, декларировавших приверженность борьбе с коррупцией на Украине. Однако никаких последствий для Хантера и его отца, который тогда был вице-президентом, не последовало. 

Примечательно, что бывший госсекретарь Джон Керри тоже был в курсе, но врал, что не знает. Семья Байдена, вопреки установкам Госдепа, требовавшим ради борьбы с коррупцией не сотрудничать с украинскими олигархами, втайне работала с Николаем Злочевским, президентом Burisma, и избегала комментариев по этому поводу.

В общей сложности Хантер Байден и его партнер Девон Арчер "заработали" у Burisma свыше $4 млн. Помимо этого, семья Байденов получала миллионы долларов от "иностранцев с сомнительным прошлым", говорится в отчете. В частности, Хантер получил $3,5 млн от одной из богатейших женщин России Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, а также несколько миллионов от китайских чиновников, связанных с Компартией и НОАК.

Установлено также, что Хантер Байден находился под защитой Секретной службы США в период с января 2009 г. по июль 2014 г., причем сотрудники спецслужбы охраняли его в зарубежных поездках почти в 30 государств, включая Россию, Японию, Китай, Германию, Испанию, ОАЭ. Кроме того, в отчете упоминается тот факт, что Байден часто пользовался услугами проституток из России и других стран Восточной Европы, которые могли быть замешаны в торговле людьми.

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По материалам: uposters.ru

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