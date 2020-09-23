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Сергей Кравцов проведёт всероссийский Марафон открытий центров «Точка роста»

Сергей Кравцов проведёт всероссийский Марафон открытий центров «Точка роста»

29 сентября из «Точки роста» сельской школы в Курганской области Сергей Кравцов проведёт телемост с губернаторами, педагогами и учениками 8 регионов страны, представляющих разные федеральные округа России, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

В рамках нацпроекта «Образование» в сентябре этого года по всей России открылся 2951 центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России. Всего с 2019 года в 81 субъекте России в школах сельских территорий и малых городов было создано 5000 таких центров. В них школьники на самом современном оборудовании изучают предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также занимаются в различных кружках. Во время марафона педагоги «Точек роста» проведут короткие онлайн-уроки по этим предметам.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок, где бы он ни жил, получил качественное образование и мог развить свои таланты, – сказал Сергей Кравцов. – Планируется, что в рамках национального проекта «Образование» 27 000 школ в сельской местности и малых городах будут оснащены современным оборудованием. При этом школы самостоятельно определяют, какое лабораторное оборудование им необходимо в первую очередь».

В «Точках роста» ученики работают на новых современных компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности. Также школьники могут записаться в кружки, научиться играть в шахматы или создать свой собственный медиапродукт.

Благодаря центрам «Точка роста» Минпросвещения России школьники по всей стране, в том числе проживающие в сельской местности и удалённых районах, смогли провести свои каникулы интересно даже в условиях пандемии: на базе «Точек роста» в режиме онлайн работали лагеря, кружки, проходили шахматные турниры. В 2019–2020 годах более 1 600 000 детей получили возможность осваивать общеобразовательные и дополнительные программы на новом оборудовании в центрах «Точка роста».

Для того чтобы педагоги центров ориентировались в самых современных тенденциях, их регулярно обучают в онлайн- и офлайн-форматах. Для работы в «Точках роста» уже более 20 000 учителей прошли повышение квалификации.

# Общество
По материалам: edu.ru

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