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Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров

Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter пожаловалась, что после переезда в Санкт-Петербург на нее "из труб" стали нападать комары.

"Санкт-Петербург стоит в дельте реки у Финского залива. В России этот город славится своим отвратительнейшим сырым климатом. Когда я переезжала туда, то думала, что это преувеличение. Но тогда я ничего не знала о комарах", - пишет автор.

# В мире
По материалам: ria.ru

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