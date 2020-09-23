Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров

Влада Некрасова

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter пожаловалась, что после переезда в Санкт-Петербург на нее "из труб" стали нападать комары.

"Санкт-Петербург стоит в дельте реки у Финского залива. В России этот город славится своим отвратительнейшим сырым климатом. Когда я переезжала туда, то думала, что это преувеличение. Но тогда я ничего не знала о комарах", - пишет автор.