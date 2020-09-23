Шведский фермер при вспашке поля нашел рунический камень

Вадим Карасев

На юго-востоке Швеции, возле города Лофтахаммар, был найден камень с рунической надписью. Его обнаружил Леннарт Ларссон, владелец фермы в Хеллерё (Hellerö), когда пахал на тракторе свое поле.

Ларссон выворотил камень из земли еще несколько лет назад, но тогда не увидел в нем ничего примечательного. Он подумал, что большой плоский камень (примерно два метра на метр) может пригодиться в будущем, и оставил его лежать на краю поля. Недавно Лассон решил использовать камень для строительных работ и, подняв его при помощи экскаватора, заметил вырезанные на нижней поверхности руны.

Фермер пригласил специалистов из Музея города Вестервик, которые просмотрели камень и подтвердили, что на нем есть древние руны. Специалист по руническим надписям Магнус Келлстрем прочитал написанное на камне: «Гардар воздвиг этот камень для Сигдьярва, своего отца, мужа Огард». В центре камня вырезан крест, который вместе с надписью указывает, что это был памятный камень, установленный на территории семейного имения в нескольких километрах от деревенского кладбища. Вокруг текста изображена зооморфная фигура, кусающая себя за хвост. Стиль резьбы указывает на первую половину XI века. Женское имя Огард раньше ни разу не встречалось и представляет интерес для лингвистов.

Предполагается, что камень упал и был скрыт землей на том месте, где он был первоначально установлен. Поэтому местные власти планируют после очистки и консервации камня вернуть его Хеллерё. Однако крупная трещина на камне может помешать его установке. Окончательное решение о том, куда поместить камень, будет принято после консультаций с реставраторами.