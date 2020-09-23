СМИ раскрыли содержание беседы Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в середине сентября призвал обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным, сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.

По информации издания, российский президент в ходе разговора напомнил, что Навальный в прошлом уже симулировал плохое самочувствие. Он также объяснил, что уголовное дело по ситуации с блогером не возбуждено из-за отсутствия данных об анализах Навального, сделанных Францией и Германией, сообщает Le Monde.

При этом Путин, как утверждает газета, предложил рассмотреть другие версии случившегося, например, версию, которая ведет в Латвию, где живет создатель "Новичка".

По словам источников издания, российский лидер предположил, что Навальный мог отравиться, и отметил, что "Новичок" - менее сложное вещество, чем принято думать.