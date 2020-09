СМИ узнали, что HBO собирается снять сериал про Альбуса Дамблдора

Алексей Вольцев

. HBO собирается снять сериал об Альбусе Дамблдоре с Джудом Лоу в главной роли, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что речь в спин-оффе пойдет о молодых годах директора Хогвартса, а действие шоу развернется между событиями "Фантастических тварей" и "Гарри Поттера".

Джуд Лоу впервые сыграл Дамблдора во втором фильме франшизы — "Преступления Грин-де-Вальда" (2018) и сейчас снимается в этой роли в третьей части — "Фантастические твари и где они обитают".

возобновились после перерыва из-за ограничительных мер, связанных коронавирусной инфекцией.