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СМИ узнали, что HBO собирается снять сериал про Альбуса Дамблдора

СМИ узнали, что HBO собирается снять сериал про Альбуса Дамблдора
. HBO собирается снять сериал об Альбусе Дамблдоре с Джудом Лоу в главной роли, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что речь в спин-оффе пойдет о молодых годах директора Хогвартса, а действие шоу развернется между событиями "Фантастических тварей" и "Гарри Поттера".

Джуд Лоу впервые сыграл Дамблдора во втором фильме франшизы — "Преступления Грин-де-Вальда" (2018) и сейчас снимается в этой роли в третьей части — "Фантастические твари и где они обитают".


возобновились после перерыва из-за ограничительных мер, связанных коронавирусной инфекцией.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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