СМИ узнали, что HBO собирается снять сериал про Альбуса Дамблдора
Сегодня, 15:10 Алексей Вольцев
. HBO собирается снять сериал об Альбусе Дамблдоре с Джудом Лоу в главной роли, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на свои источники.
Предполагается, что речь в спин-оффе пойдет о молодых годах директора Хогвартса, а действие шоу развернется между событиями "Фантастических тварей" и "Гарри Поттера".
Джуд Лоу впервые сыграл Дамблдора во втором фильме франшизы — "Преступления Грин-де-Вальда" (2018) и сейчас снимается в этой роли в третьей части — "Фантастические твари и где они обитают".
возобновились после перерыва из-за ограничительных мер, связанных коронавирусной инфекцией.
По материалам: ria.ru