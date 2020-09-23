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Солнце и много смеха: Кейт Миддлтон встретилась с волонтерами в Баттерси-парке

Солнце и много смеха: Кейт Миддлтон встретилась с волонтерами в Баттерси-парке

Недавно 37-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми вернулись из своей загородной резиденции Анмер-Холл в Норфолке, где они проводили карантин с начала весны, в Кенсингтонский дворец. Сегодня герцогиня Кембриджская провела свою первую за долгое время видеовстречу из Лондона.

С самого утра она созвонилась по Zoom с несколькими специалистами, которые оказывают поддержку родителям тысяч семей в Великобритании. Они рассказали Кейт, как их методика помогает в воспитании детей и способствует поддержанию психологического здоровья малышей.

Мы с Уильямом слышали, как ваша поддержка важна для многих семей, — она является для них настоящим спасательным кругом. Огромное спасибо вашей команде и сообществам волонтеров по всей стране,

— выразила Кейт благодарность во время видеозвонка.


Кейт Миддлтон


Сразу же после этого герцогиня отправилась на еще одну встречу с волонтерами — теперь уже на реальную, а не виртуальную. Кейт приехала в лондонский Баттерси-парк, чтобы увидеться с добровольцами, которые помогают родителям из многих семей практическими советами по воспитанию детей и оказывают им эмоциональную поддержку.




Для очередного выхода в свет в по-летнему солнечный и теплый день Кейт выбрала брюки кораллового оттенка от Marks & Spencer, в которых ранее уже появлялась на публике, белую футболку Ralph Lauren и комфортные кеды в тон. Образ герцогиня дополнила кулоном на шее, на котором выгравированы инициалы ее троих детей, и традиционной укладкой — легкими локонами.



Во время прогулки по парку Кейт пообщалась с волонтерами, а также представителями семей, которые обращаются к ним за помощью. Особенно трогательной получилась встреча герцогини с одним из малышей — она сразу же постаралась рассмешить ребенка.

Во время беседы с волонтерами Кейт Миддлтон узнала, как пандемия коронавируса негативно отразилась на их возможности оказывать своевременную помощь родителям. Рассказали добровольцы и о положительных моментах: например, о том, что Баттерси-парк стал отличным местом для их психологических консультаций в период пандемии.




 



 


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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